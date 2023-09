Crisis24 Horizon est la plateforme de gestion des risques la plus complète au monde, intégrant l'intelligence de l'IA et la plus grande équipe d'analystes experts au monde afin d'aller au-delà de la gestion traditionnelle de la sécurité.

MONTRÉAL et DALLAS, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Crisis24, une compagnie de GardaWorld et chef de file en matière de gestion intégrée des risques, de réponse aux crises, de services conseils et de solutions de protection globale, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle plateforme de gestion des risques, Crisis24 Horizon, au Global Security Exchange (GSX) à Dallas, au Texas. Crisis24 Horizon est la plateforme de gestion des risques la plus complète disponible sur le marché. Elle permet aux organisations d'avoir une vue d'ensemble de leur exposition aux risques et leur offre de nouveaux paliers d'autonomie et d'autosuffisance dans la gestion de ces risques.

Alors que les organisations naviguent à travers les dynamiques de risque changeantes du monde contemporain, Crisis24 Horizon se distingue comme un outil puissant pour fournir des renseignements rapides et précis. Grâce à sa capacité à traiter de manière transparente une gamme variée de flux de renseignements, solidifiée par une équipe d'analystes, la plateforme permet aux utilisateurs de visualiser les événements ou les risques à un niveau global, ou de se concentrer sur des alertes locales spécifiques, aussi précises que des coins de rue ou des adresses civiques.

« Chez Crisis24, nous avons depuis des décennies une solide expérience dans l'utilisation de l'intelligence globale pour gérer et anticiper les risques de sécurité. Nous comprenons l'importance d'obtenir des informations fiables pour mieux prendre des décisions cruciales. Crisis24 Horizon ne se contente pas de répondre à ce besoin universel. Crisis24 Horizon confère un degré d'importance plus élevé à ce besoin en fournissant des informations exploitables qui importent à toute équipe responsable de personnes ou de biens, » mentionne Grégoire Pinton, Directeur général, chef de la gestion intégrée des risques chez Crisis24.

Avec Crisis24 Horizon, les organisations disposent d'une vue d'ensemble de leur exposition aux risques ainsi que de l'expertise, de l'intelligence et du soutien nécessaires pour rester à l'affût des risques émergents, assurer la sécurité de leur personnel et opérer à l'échelle mondiale en toute confiance. La plateforme se distingue par sa capacité à offrir une vision globale et complète d'une variété de risques, y compris géopolitiques, environnementaux et sanitaires.

Le système est soutenu par les centres d'opérations mondiaux de Crisis24, ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils offrent des informations technologiques ininterrompues provenant de plus de 180 analystes experts dans le monde entier et des évaluations détaillées des risques dans plus de 25 catégories pour tous les pays du monde. La technologie IA intégrée qui anime la plateforme Crisis24 Horizon a accès à plus de 200 000 sources d'information dans plus de 40 langues.

Assurer la surveillance de toutes les personnes et tous les sites via une interface unique sur tous les continents.

Alerter des personnes partout dans le monde d'un événement ou donner des instructions, grâce à des communications bidirectionnelles améliorées et à des notifications de masse.

Connectez-vous avec la plus grande équipe d'analystes au monde, en accédant à des rapports de localisation, à des évaluations de risques, à des alertes en temps réel et à des conseils personnalisés pour des opérations précises.

Protection 360 degrés à l'échelle mondiale : assurer la surveillance de menaces émergentes, se tenir au courant des risques locaux, demander une assistance médicale, le tout à partir de n'importe quel appareil mobile et à l'aide d'une interface multilingue.

Conforme aux normes d'accessibilité telles que les directives WCAG 2.1 niveau AA.

« Crisis24 Horizon redéfinit le domaine de la diffusion des renseignements, en veillant à ce que les décideurs puissent accéder et absorber facilement les informations sur lesquelles ils peuvent compter pour protéger leurs actifs dans le monde entier. Nos équipes de renseignement génèrent des centaines d'alertes quotidiennes, vérifiées et traitées dans le monde entier, et nous savons qu'elles peuvent faire une réelle différence, en sauvant des vies et en protégeant des entreprises », a ajouté M. Pinton.

Crisis24 Horizon est prête à remodeler la façon dont les organisations abordent la gestion des risques et de la sécurité en mettant l'accent sur la précision, la rapidité et les informations exploitables. Elle est source d'innovation dans un monde de plus en plus complexe. Un certain nombre d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'associations utilisent déjà la plateforme.

À propos de Crisis24

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de technologie de pointe et d'intelligence artificielle, 24/7, à travers le monde. Pour plus d'informations, Crisis24 | Gestion Intégrée des Risques (garda.com)

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un chef de file mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque, et des solutions de gestion de valeurs, et compte à son emploi plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Propulsée par une infatigable culture entrepreneuriale ainsi que ses valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld propose des solutions de sécurité et de technologie sophistiquées et sur mesure, avec une approche hautement collaborative qui assure une excellence soutenue dans sa prestation de services. Consciente de l'importance de la sécurité dans la bonne conduite des affaires et la sûreté des collectivités, GardaWorld s'engage en faveur de la bonne gouvernance, du professionnalisme, et du bien-être de tous. Forte d'une réputation bien méritée, GardaWorld est fière d'être le partenaire de sécurité de longue date de nombreuses marques réputées, sociétés du Fortune 500, et agences gouvernementales. Pour en savoir plus, visitez https://www.garda.com/fr.

