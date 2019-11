Crise du propane: L'AQP se réjouit du leadership de Québec

GRANBY, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la conférence de presse du jour du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, L'Association québécoise du propane (AQP) et ses membres se réjouissent des gestes posés par le gouvernement dans le but d'atténuer la crise du propane qui sévit en ce moment au Québec. « Le premier ministre Legault et son ministre de l'Énergie font preuve d'un leadership exemplaire dans cette crise », a déclaré Raymond Gouron, directeur général de l'AQP. « La crise est loin d'être résorbée. Cependant, avec les solutions concrètes pilotées par Québec dans ce dossier, le gouvernement évitera des maux de têtes à bien des entreprises et citoyens du Québec », a-t-il ajouté.

L'AQP est notamment satisfaite que les pressions du gouvernent du Québec ont fait en sorte qu'un train long d'une quarantaine de wagons, en partance d'Edmonton, se dirige présentement vers le Québec pour approvisionner la province en propane. Le gouvernement, conjointement avec l'AQP, ont piloté la mise en place trois centres de ravitaillement d'urgence à Beauharnois, Saint-Hyacinthe et Lévis. De plus, une soixantaine de wagons immobilisés dans des centres de triages au Québec seront relâchés par le CN et mis à contribution pour assurer un approvisionnement d'urgence. N'eut été de l'excellent travail du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ce soulagement temporaire n'aurait pas été possible et l'AQP s'en réjouit.

« Il faut se garder toutefois de penser que les québécois sont sortis de cette crise. Nous faisons toujours face à des conséquences potentiellement désastreuses au Québec. L'aide du gouvernement québécois ne dédouane nullement les parties au conflit de travail du CN de leur responsabilité d'agir rapidement pour régler le problème de manière définitive », a conclu M. Gouron.

L'AQP considère que le gouvernement canadien doit envisager toutes les options à sa disposition afin de s'assurer de mettre fin à la rupture d'approvisionnement en propane au Québec.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

association@propanequebec.com

