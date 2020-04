Crise du loyer chez les PME : une aide vigoureuse des provinces et un meilleur soutien du fédéral sont attendus

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW/ - Selon le plus récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), près de 90 % des propriétaires des PME veulent que les gouvernements créent une subvention d'urgence pour les aider à payer leur loyer et leurs autres coûts fixes, et éviter que leurs dettes s'accumulent au fil des jours. Au Canada, la plupart des PME ont vu leurs revenus chuter de façon significative et une PME sur cinq ne fait plus aucune vente. C'est pire encore au Québec où c'est près du tiers des PME qui se trouvent dans cette triste situation.

« L'équation ici est simple : avec peu ou pas de revenus, mais des charges et des factures qui continuent de s'accumuler, le risque de voir des entreprises prospères disparaître augmente de jour en jour. Dans ce contexte, les gouvernements provinciaux doivent donner du répit aux PME et faire plus en aidant directement les plus touchées grâce à un soutien direct pour les loyers, » explique François Vincent, vice-président Québec de la FCEI.

Considérant la situation exceptionnelle, la FCEI recommande aux provinces de créer une subvention d'urgence qui allouerait aux chefs de PME jusqu'à 5 000 $ par mois, avril inclus, tant que les fermetures dues à la COVID-19 dureront. La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont d'ailleurs déjà mis en place des mesures d'aide similaires.

« Nous saluons le leadership de ces deux provinces et nous désirons voir d'autres gouvernements adopter des mesures semblables et accessibles au plus de PME possible, particulièrement dans les secteurs les plus vulnérables comme la vente au détail, la restauration et l'hébergement ainsi que les services personnels, » précise M. Vincent.

« Nous sommes aussi ravis de voir que le gouvernement fédéral étudie de nouvelles mesures pour améliorer le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) dont 10 000 $ pourrait évoluer vers une subvention d'aide. Nous rappelons cependant qu'actuellement plusieurs entreprises n'y sont pas encore admissibles. La FCEI continuera de demander au gouvernement d'élargir les critères d'admissibilité pour que plus de chefs d'entreprise puissent y avoir droit, » ajoute Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la FCEI.

La FCEI a également demandé une réduction de 25 % des taxes municipales annuelles et une protection contre l'expulsion des locataires commerciaux en règle pendant toute la durée de la crise de la COVID-19.

Autres résultats du sondage dignes de mention :

85 % des entreprises canadiennes pensent que leur situation va empirer avant de s'améliorer. Au Québec, cette proportion est de 73 %.

80 % des PME au Canada s'inquiètent de leurs niveaux de liquidités. Au Québec ce sont sept PME sur dix qui s'en préoccupent aussi.

s'inquiètent de leurs niveaux de liquidités. Au Québec ce sont sept PME sur dix qui s'en préoccupent aussi. 75 % des propriétaires au Canada pensent que les entreprises capables de respecter les règles strictes de distanciation sociale et de protéger convenablement leurs employés devraient être autorisées à rouvrir leurs portes. Au Québec, il s'agit de 81 % des chefs d'entreprise qui le pensent également.

pensent que les entreprises capables de respecter les règles strictes de distanciation sociale et de protéger convenablement leurs employés devraient être autorisées à rouvrir leurs portes. Au Québec, il s'agit de 81 % des chefs d'entreprise qui le pensent également. Le loyer moyen des PME canadiennes est de 10 000 $ par mois (avec une grande fourchette autour de ce chiffre).

« Les propriétaires de PME ne demandent pas l'aide des gouvernements de gaieté de cœur, mais les circonstances actuelles sont exceptionnelles. Sans bouées de sauvetage additionnelles, trop d'entreprises qui étaient prospères avant la crise se noieront sous les dettes, » conclut M. Guénette.

Méthodologie

Ces résultats sont basés sur 10 969 réponses, recueillies auprès des membres de la FCEI par le biais d'un sondage en ligne à accès contrôlé. Les données reflètent les réponses reçues entre le 10 et le 14 avril 2020. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste comportant le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/-0,9 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Renseignements : Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca