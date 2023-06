Crise du logement - Québec solidaire demande à la CAQ de reculer sur les cessions de bail

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le responsable solidaire en matière de Logement, Andrés Fontecilla, et le porte-parole du Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec (RCLALQ), Martin Blanchard, demande à la ministre de l'Habitation à revenir sur sa décision de permettre aux propriétaires de refuser des cessions de bail, une mesure qui risque d'aggraver la crise du logement qui frappe déjà de plein fouet les locataires.

« Au lieu de proposer des solutions concrètes pour lutter contre la crise du logement, la ministre Duranceau vient jeter de l'huile sur le feu avec son projet de loi 31. C'est complètement irresponsable de vouloir mettre fin aux cessions de bail sans rien proposer en contrepartie pour mieux contrôler les hausses de loyer. La cession de bail, c'est l'un des derniers outils à la disposition des locataires pour lutter contre la flambée des prix des loyers. Si la CAQ va de l'avant, ce sera un énorme recul pour les locataires », s'inquiète Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon une étude dévoilée début juin par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le prix moyen des logements locatifs a bondi de 44% au cours de la dernière décennie. La hausse du loyer moyen pourrait même atteindre 30% d'ici trois ans, une tendance qui risque de s'accentuer si les locataires ne peuvent plus céder leur bail.

« Beaucoup de propriétaires profitent du changement de locataires pour hausser les loyers de façon abusive. Avec la perte du droit à la cession de bail, l'explosion des loyers ne peut alors que s'accélérer. C'est pourquoi le RCLALQ appelle les locataires du Québec à exprimer leur opposition au projet de loi de la ministre Duranceau aux manifs de ce jeudi 22 juin, à 17h30 au métro Parc à Montréal, et à 11h au 700 rue Jacques-Parizeau à Québec », déclare Martin Blanchard.

« La ministre Duranceau doit comprendre qu'elle n'est plus une investisseure qui fait des flips immobiliers : elle est ministre de l'Habitation et son devoir, c'est de travailler au service de tout le monde, pas juste des propriétaires. Elle a encore la chance de se rattraper et d'éviter la catastrophe. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le projet de loi 31, à commencer par le retrait de l'article qui va mettre fin aux cessions de bail. C'est l'occasion de poser des vrais gestes pour lutter contre la crise du logement, et Québec solidaire sera au front pour mener cette bataille », conclut Andrés Fontecilla.

