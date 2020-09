Crise du logement - L'AGRTQ salut le leadership des municipalités

MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) joint sa voix à celle de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, du maire de Québec, M. Régis Labeaume et du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin sur l'urgence de financer des unités de logement du programme Accès-Logis Québec.

« Je tiens d'abord à souligner l'engagement profond dont font preuve la mairesse de Montréal et les maires de Québec et Gatineau qui se battent pour les 305 590 ménages de locataires qui vivent présentement dans un logement inadéquat. Il y a des besoins criants en logement partout dans la province et il est temps de mettre en branle un grand chantier pour répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables », a expliqué Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Montréal, Québec et Gatineau ne sont pas les seules à demander un investissement rapide dans le logement communautaire et social; l'AGRTQ vient de lancer une campagne de sensibilisation auprès des Municipalités du Québec afin qu'elles adoptent une résolution d'appui demandant au gouvernement du Québec de financer rapidement et adéquatement le programme Accès-Logis. En date d'aujourd'hui, 80 villes et municipalités ont entériné une résolution en ce sens, représentant 35% de la population québécoise et le mouvement se poursuit.

L'entente de principe conclue entre Ottawa et Québec pour le logement social est une bonne nouvelle, mais les sommes nécessaires pour répondre aux véritables besoins en logement sont beaucoup plus élevées. En effet, les Groupes de ressources techniques (GRT) du Québec attendent des investissements rapidement afin de réaliser les 180 projets soutenus par ses membres et construire les 10 000 logements nécessaires au Québec.

« S'il y a une leçon à tirer de la pandémie, c'est l'importance d'avoir un logement adéquat et abordable. Le moment est idéal pour prioriser le logement communautaire et social dans le plan de relance post-COVID-19 du gouvernement », a déclaré M. Cimon. « À l'aube d'une prochaine vague de COVID-19, je n'ose même pas imaginer la détresse que peuvent vivre les personnes mal logées alors qu'elles ont déjà été confinées à la maison plusieurs mois », a ajouté le directeur général de l'AGRTQ.

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les Groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

Liste des municipalités du Québec ayant adopté la résolution



Projet de résolution

