Crise du logement - François Legault a la responsabilité de s'assurer que chaque famille ait un toit au 1er juillet

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que nous sommes à la veille du 1er juillet, la crise du logement bat son plein. Bon nombre de familles québécoises, à travers tout le Québec, se retrouvent sans logement.

Le Parti libéral du Québec, tient à remercier les municipalités et les organismes en habitation qui accompagnent les centaines de Québécoises et Québécois dans cette malheureuse situation et a demandé au gouvernement caquiste de s'assurer qu'ils aient tous les moyens nécessaires pour passer à travers les prochains jours.

« Avoir un toit sur sa tête, c'est un besoin fondamental. Je ne peux que compatir avec les Québécoises et Québécois qui sont encore sans logement, dans l'incertitude la plus totale, encore à cette date. Ça fait des mois que nous parlons de la crise du logement, mais sans véritable écoute de la CAQ. Aujourd'hui, j'appelle à l'humanité du premier ministre Legault. Reconnaissez qu'il y a une crise. Assurez-vous que toutes les ressources sont là pour accompagner les familles dans les prochains jours. Échangez avec les gens sur le terrain pour comprendre la détresse qu'ils vivent depuis des semaines. Et, une fois l'urgence du 1er juillet passée, travaillez avec nous pour trouver des solutions à long terme à la crise. Il est grand temps d'agir. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Mes premières pensées aujourd'hui sont tournées envers les familles qui sont à la rue, mais elles sont aussi tournées vers celles qui ont trouvé un logement inadéquat ou trop cher, faute de choix. Je tiens à souligner le travail des municipalités qui, devant l'inaction de la CAQ, se sont retroussé les manches pour trouver des solutions pour leurs concitoyens. Je pense notamment à Victoriaville, Gatineau, Sherbrooke, Rimouski, Pincourt, Québec et Montréal. Nous tendons à nouveau la main au gouvernement pour la mise en place d'une véritable stratégie en habitation, qui nous permettrait d'agir sur l'accès au logement abordable, au logement social et à la propriété. Nous avons fait des propositions en ce sens : la CAQ devrait s'en inspirer. »

Marie-Claude Nichols, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation.

Vous pouvez consulter les propositions du Parti libéral du Québec pour l'habitation ici :

https://www.propositions.quebec/habitation

