Crise des médias : La Ville de Longueuil présente son premier Plan de valorisation des médias locaux

LONGUEUIL, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a présenté aujourd'hui le premier Plan de valorisation des médias locaux (PVML) 2024-2025 de la Ville de Longueuil, une politique visant à soutenir et à renforcer le rôle vital des médias locaux dans notre communauté, en pleine crise des médias.

Ce plan, élaboré en collaboration avec les acteurs médiatiques du territoire, marque un tournant décisif dans la manière dont la Ville reconnaît et valorise ses médias locaux.

« Nos médias locaux jouent un rôle primordial au sein de notre communauté : ils constituent une richesse à laquelle nous sommes attachés et contribuent de manière indéniable au rayonnement de notre ville et de son tissu social, communautaire et entrepreneurial, en plus d'être le pilier d'une saine démocratie. Alors qu'une crise sans précédent secoue l'ensemble de l'industrie médiatique au Québec, nous nous sommes engagés à mettre en place des solutions innovantes afin de soutenir nos médias locaux face aux défis importants auxquels ils sont confrontés. C'est donc avec fierté que nous présentons ce Plan de valorisation des médias locaux 2024-2025 », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Issues des travaux de la Commission de la culture, des communications et du patrimoine (CCCP), les actions présentées dans ce plan ont été élaborées en collaboration avec les représentantes et représentants des principaux médias locaux du territoire, qui ont eu l'occasion de s'exprimer lors d'audiences tenues en avril 2023, lors desquelles des mémoires ont également été déposés. Je les remercie pour leur contribution essentielle. Le résultat est un plan qui comporte une variété d'actions dont l'objectif est de soutenir de manière concrète le milieu médiatique local », a ajouté Affine Lwalalika, responsable de la culture et des communications au sein du comité exécutif de la Ville et présidente de la CCCP.

Le PVML prévoit trois axes d'intervention : la diffusion et la distribution, le financement, ainsi que le contenu et la valorisation, qui se déclinent en six actions principales. La Ville s'engage ainsi à augmenter ses investissements publicitaires dans les médias locaux à la hauteur d'un minimum de 50%, à mettre en place une campagne annuelle de valorisation des médias locaux afin de faire la promotion de l'information locale, ainsi qu'à créer une table de concertation regroupant les médias locaux et certains membres des équipes de la Ville, entre autres. Le Plan prévoit également des gestes immédiats pour interpeller le gouvernement fédéral sur la question des journaux imprimés.

« J'appelle dès aujourd'hui Postes Canada à distribuer gratuitement les journaux locaux par son réseau de distribution existant et le gouvernement fédéral à l'exiger de la société d'État. Cette contribution serait cruciale pour assurer la survie des journaux locaux, comme Le Courrier du Sud et La Relève, qui doivent payer quatre fois plus cher pour les services de Postes Canada, en raison de la décision de l'entreprise Transcontinental de mettre fin au Publisac à la mi-mars sur la Rive-Sud de Montréal. La situation est urgente : j'ai d'ailleurs rencontré le ministre fédéral des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, spécifiquement à ce sujet le 16 janvier dernier afin de lui faire part de notre demande. Les Longueuilloises et les Longueuillois doivent pouvoir continuer à avoir accès à de l'information locale de qualité », a poursuivi Catherine Fournier.

« J'invite également les commerces du territoire de Longueuil à permettre et faciliter dès maintenant l'installation de boîtes de dépôt pour les journaux locaux dans les établissements, afin que les journaux puissent rester accessibles aux citoyennes et aux citoyens dans des lieux qu'ils fréquentent. La Ville de Longueuil fera également sa part en autorisant les boîtes de dépôt pour les journaux locaux dans certains édifices municipaux, une action prévue au PVML », a renchéri la mairesse.

Rappelons que depuis novembre 2021, la Ville a déjà posé différents gestes significatifs pour appuyer le travail des médias locaux : par exemple, le fait de rendre public sur le site web de la Ville les sommaires décisionnels des instances comme le conseil de ville, qui donnent un accès direct et systématique aux détails des décisions municipales aux médias locaux, en plus d'augmenter la transparence de l'appareil municipal. Notons également l'embauche d'un relationniste de presse en titre œuvrant au sein de la Direction des communications et des affaires publiques (DCAP) afin d'assurer un suivi plus rapide et personnalisé aux demandes des médias locaux.

Pour consulter le Plan de valorisation des médias locaux, cliquez ICI.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 367 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Olivier Simard, relations avec les médias, (514) 770-4472, [email protected]