Crise de l'information régionale - Le temps n'est plus à la réflexion, le temps est à l'action

QUÉBEC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Les médias québécois vivent une situation de crise. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, doit cesser de se traîner les pieds et agir dans le dossier. Rien n'a été fait depuis un an alors que plusieurs médias sont dans une situation précaire depuis des mois.

La députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communications, Mme Isabelle Melançon, demande au gouvernement d'accorder une aide financière d'urgence pour soutenir ces médias le temps qu'une solution à long terme soit mise de l'avant.

Mme Melançon talonne depuis des mois la ministre de la Culture afin qu'elle soutienne le milieu des médias québécois qui sont le ciment de notre démocratie. Les Québécois de l'ensemble des régions du Québec doivent avoir accès à une information de qualité.

Au cours des derniers mois, la députée de Verdun a soumis plusieurs propositions à la ministre afin de dénouer la crise. Elle a notamment suggéré à la ministre de réduire l'achat de publicités gouvernementales auprès des géants numérique au profit des médias québécois.

Mme Melançon a également soumis l'idée d'utiliser les sommes découlant de la taxation des géants du Web afin de créer un fonds dédié aux médias. La ministre Roy a toutefois balayé du revers de la main ces propositions.

« Nous apprenons, aujourd'hui, qu'il est minuit moins une pour le Groupe Capitales Médias. La ministre se traîne les pieds depuis des mois et encore aujourd'hui elle n'a aucune solution à proposer. La situation n'est pas nouvelle, elle est connue depuis des mois. Des centaines d'emplois sont menacés tout comme l'accès à une information régionale. Le temps n'est plus à la réflexion, le temps est à l'action. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communications

