Crise de l'arsenic à Rouyn-Noranda - François Legault abandonne à son tour les gens de Rouyn-Noranda, déplore Québec solidaire

La députée solidaire a donc décidé de passer à une étape supérieure : avec Manon Massé, elle a écrit une lettre au premier ministre François Legault afin de lui demander formellement de nommer un porteur de dossier au sein de son gouvernement, une demande portée de concert avec la ville de Rouyn-Noranda.

« Après deux semaines, j'ai finalement reçu une réponse de la part de M. Legault. Malheureusement, cette lettre n'est rien d'autre qu'un accusé de réception bien enrobé. Non seulement le premier ministre ne répond à aucune de nos inquiétudes, mais il refuse de s'engager formellement à nommer un interlocuteur entre le gouvernement et les différents paliers impliqués. C'est pourtant un premier pas essentiel vers la mise aux normes de la Fonderie Horne. François Legault est en train d'abandonner à son tour les gens de Rouyn-Noranda », déplore la députée solidaire.

« Le premier ministre affirme dans sa lettre, et je cite, "que les gens sur le terrain sont mobilisés". Autrement dit, il est en train de dire aux gens de Rouyn-Noranda de se débrouiller tout seuls! La population n'a plus de patience pour la désinvolture de la CAQ. Ça fait des mois qu'on envoie des appels à l'aide. Le gouvernement doit arrêter d'ignorer la crise de santé publique qui secoue ma communauté et doit mettre la main à la pâte pour travailler avec nous », conclut Émilise Lessard-Therrien.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, (514) 560-0361, ou sandrine.bourque@assnat.qc.ca