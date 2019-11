Crise de l'approvisionnement en propane : La Coop fédérée et l'UPA exigent des actions immédiates de la part des gouvernements

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le soudain conflit de travail qui oppose le CN à ses syndiqués, dont la conséquence première touche l'approvisionnement en propane, entraîne des conséquences immédiates et négatives sur les fermes et les agriculteurs du Québec.

Cet appel à l'urgence d'agir s'ajoute à celui des différents acteurs du secteur agroalimentaire et de l'industrie du propane formulé hier.

La Coop fédérée et l'Union des producteurs agricoles implorent donc les gouvernements provincial et fédéral d'agir immédiatement, sans quoi de nombreux agriculteurs du Québec, qui cette année en plus de composer avec des conditions météorologiques difficiles qui affectent leurs récoltes, se retrouveront avec des problèmes logistiques majeurs qui pourraient entraîner des pertes financières importantes.

« La crise du propane qui arrive en pleine période de séchage des grains ne peut être prise à la légère. Les producteurs agricoles subissent déjà les contrecoups d'une météo particulièrement difficile cette année. On ne peut tolérer la situation actuelle qui menace grandement la production et qui risque d'avoir des impacts irréversibles sur l'ensemble du secteur agricole. Compte tenu de l'état actuel des stocks et des réserves de propane, les mesures de contingence proposées par l'industrie et les actions entreprises par nos coopératives et Sollio Agriculture pour aider nos membres ne suffiront pas à rétablir la situation, ce qui entraîne déjà des impacts négatifs pour nos agriculteurs, sans oublier les conséquences pour les consommateurs et les animaux, d'où l'urgence d'agir. », affirme le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais.

« Cette pénurie de propane survient à un moment particulièrement critique pour les producteurs de grains, aux prises avec l'une des récoltes les plus humides depuis des décennies. Elle affecte aussi d'autres secteurs de production, en l'occurrence celui de la volaille. Des mesures extraordinaires sont requises et les deux paliers de gouvernement doivent agir rapidement. À l'heure actuelle, c'est la priorité dans le secteur agricole, car si la situation ne se résorbe pas et qu'elle perdure, cela va vite devenir dramatique », ajoute le président de l'UPA, Marcel Groleau.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 14 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte plus de

19 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,5 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo, Lafleur, Aliments Triomphe et Pinty's), Sollio Agriculture (sous les bannières La Coop, Elite, Agrocentre, Agrico, Agromart et Country Stores) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone, Potvin & Bouchard, La Shop et Country Stores). Pour en savoir plus, visitez le www.lacoop.coop/. Compte Twitter : twitter.com/LaCoop_federee. Compte Facebook : facebook.com/LaCoopfederee

À propos de l'Union des producteurs agricoles

L'Union des producteurs agricoles est une organisation syndicale professionnelle qui a pignon sur rue dans chaque région du Québec. Sa mission principale est de promouvoir, défendre et développer les intérêts des 41 000 producteurs agricoles et des 134 000 propriétaires forestiers québécois. L'Union regroupe aujourd'hui 12 fédérations régionales et 25 groupes spécialisés. www.upa.qc.ca

