BRIDGEWATER, N-É, le 14 mars 2023 /CNW/ - Lorsque nous investissons dans le secteur manufacturier du Canada, nous investissons dans les travailleurs, dans les communautés et dans l'économie du pays. L'année dernière seulement, des entreprises ont investi des milliards de dollars dans notre secteur de l'automobile propre, ce qui a permis de créer et de préserver des dizaines de milliers de bons emplois et de faire croître notre économie.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, ont annoncé que leurs gouvernements travaillent en étroite collaboration avec le fabricant de pneus Michelin pour aider à soutenir un projet de 300 millions de dollars visant à moderniser les usines de l'entreprise en Nouvelle-Écosse. Ces usines pourront alors utiliser de nouvelles technologies pour fabriquer des pneus plus efficaces, y compris des pneus pour véhicules électriques, et, en même temps, réduire leurs émissions grâce à l'électrification.

Dans l'attente d'une entente définitive, Michelin pourrait recevoir jusqu'à 44,3 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation. Michelin bénéficiera également d'un crédit d'impôt provincial d'environ 61,3 millions de dollars sur cinq ans accordé par la Nouvelle-Écosse pour ce projet d'expansion. Michelin s'attend à ce que ce projet lui permette de préserver 3 600 bons emplois pour la classe moyenne dans ses trois usines situées à Bridgewater, à Pictou et à Waterville, en Nouvelle-Écosse, et d'en créer des dizaines d'autres.

Qu'il s'agisse de l'extraction et du traitement de minéraux critiques, comme le lithium et l'aluminium, de la fabrication de batteries, de l'assemblage de voitures ou de la fabrication de pneus, le gouvernement du Canada attire des investissements qui soutiennent l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques. L'investissement de Michelin est un autre vote de confiance à l'égard des Canadiens et du Canada - un chef de file mondial dans la fabrication de véhicules électriques.

Grâce au talent et à l'abondance de main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi qu'aux importants investissements réalisés par le gouvernement, nous continuons de bâtir une économie forte centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus vers un avenir plus sain, de l'air pur et de bons emplois pour les générations à venir.

« Les entreprises reconnaissent l'excellence des travailleurs et du secteur de l'automobile du Canada, et l'annonce d'aujourd'hui en témoigne. Ici, en Nouvelle-Écosse, nous pouvons voir encore une fois que lorsque nous investissons dans nos travailleurs, nous bâtissons nos communautés et une économie centrée sur le bien-être de tous, en plus de laisser à nos enfants un avenir plus fort et plus sain. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'avenir du secteur canadien de l'automobile. Nous sommes fiers d'être partenaires de Michelin dans le cadre d'un projet qui permettra au Canada de progresser dans le secteur des transports et de rester à la fine pointe de l'économie propre. Avec cet investissement, nous continuons à bâtir un écosystème solide pour le secteur de l'automobile en soutenant le développement de technologies propres dans l'industrie du pneu, en créant des emplois bien rémunérés et en générant des retombées économiques pour les Néo-Écossais. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La Nouvelle-Écosse est un formidable endroit pour les entreprises, et la décision de Michelin de moderniser et d'accroître ses activités dans notre province en dit long sur notre climat d'affaires. Le fort engagement de Michelin à verdir ses activités cadre avec le plan de notre gouvernement visant à favoriser une économie propre et verte dans laquelle l'environnement et les Néo-Écossais peuvent réussir sans que personne soit laissé pour compte. »

-- L'hon. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Notre gouvernement s'efforce d'aider les entreprises à croître et à prospérer, et Michelin est au cœur de l'économie de la province depuis plus de 50 ans. Je suis heureuse de voir que le crédit d'impôt pour capital de risque, qui a été récemment bonifié, encourage les entreprises à investir et à croître dans notre province. J'espère que cette expansion favorisera la prospérité de Michelin pendant 50 années de plus en Nouvelle-Écosse. »

-- L'hon. Susan Corkum-Greek, ministre du Développement économique de la Nouvelle-Écosse

« Michelin veut développer la mobilité des biens et des personnes et le faire de manière plus verte et plus durable. Grâce à ces investissements, c'est exactement ce que nous ferons : continuer d'ajouter des ressources dans les segments les plus stratégiques du marché du pneu pour soutenir la transition vers les véhicules électriques et le transport de marchandises écoénergétique, tout en réduisant encore davantage l'empreinte environnementale de nos produits et de nos usines. »

-- Alexis Garcin, président et directeur général, Michelin Amérique du Nord inc.

« Nous sommes ravis à l'idée de poursuivre et d'élargir nos activités au Canada. Nous avons une merveilleuse tradition de fabrication de pneus ici depuis plus de 50 ans, et je suis plus qu'heureux que l'on puisse rehausser la compétitivité de nos usines pour nos employés actuels et futurs. »

-- Andrew Mutch, président, Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.

Depuis 2020, le Canada a attiré plus de 17 milliards de dollars en investissements de la part de fabricants automobiles et de fournisseurs de batteries pour véhicules électriques et de matériaux pour batteries de calibre mondial, ce qui a permis de préserver plus de 17 000 bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du pays.

Michelin fabrique des pneus en Nouvelle-Écosse depuis 1971 et exploite actuellement trois usines interdépendantes de fabrication de pneus dans la province.

Michelin est l'un des plus grands employeurs du secteur privé et l'exportateur le plus important de la Nouvelle-Écosse.

Le secteur de l'automobile du Canada emploie près de 500 000 travailleurs, contribue au produit intérieur brut de notre pays à hauteur de 16 milliards de dollars par année et est l'une des plus grandes industries d'exportation au pays.

