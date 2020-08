TORONTO, le 14 août 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Un foyer est un sanctuaire en période difficile - un lieu sûr et un refuge.

Grâce à des investissements du gouvernement du Canada et de la Ville de Toronto, les résidents de Toronto auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour en faire partie.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de 73 millions de dollars dans la construction de 233 logements locatifs, dont 70 abordables, situés au 5365, rue Dundas Ouest.

John Tory, maire de la Ville de Toronto, a également annoncé 5,5 millions de dollars en subventions d'immobilisations pour l'aménagement dans le cadre du programme de logement abordable Open Door de la Ville afin de soutenir la construction de 50 des logements abordables. La Ville fournit également environ 2,1 millions de dollars en incitatifs financiers, notamment une exemption des frais et des redevances d'aménagement et des taxes foncières pour cet aménagement.

Le promoteur Concert Properties construira 20 logements abordables de plus que ceux qui sont financés par le programme de logement abordable Open Door, pour un total de 70 logements abordables dans l'ensemble.

Cet ensemble reçoit du financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), un programme de la Stratégie nationale sur le logement administré par la SCHL qui soutient la construction d'ensembles de logements locatifs. Le programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où le logement coûte cher.

Concert Properties a produit près de 12 000 logements locatifs, en copropriété et pour personnes âgées dans l'ensemble du Canada, dont près de 20 % des logements locatifs traditionnels neufs des tours d'habitation dans la ville de Toronto au cours des 15 dernières années.

« Les gens de la classe moyenne au Canada et ceux qui cherchent à en faire partie bénéficieront de la construction de logements locatifs, dont 70 logements abordables. Notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux logements locatifs, offrir des options de logement plus près des services dont les familles canadiennes qui travaillent fort ont besoin et offrir plus d'options aux locataires de la ville de Toronto. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Notre ville s'est engagée à accroître l'offre de logements abordables à Toronto. C'est une grande priorité pour moi en tant que maire. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu à fournir aux familles et aux personnes des logements sûrs, abordables et avec services de soutien. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral et Concert Properties de s'être associés à nous dans ce projet. Voilà un autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins d'une ville en pleine croissance comme Toronto. » - John Tory, maire de Toronto

« Concert a été fondée il y a 30 ans dans le cadre d'un partenariat unique, qui comprenait le gouvernement, et reposait sur le mandat de fournir des logements locatifs sûrs et abordables. La durabilité sociale est un pilier qui oriente Concert vers l'avenir, et cela comprend la création de logements abordables et accessibles qui aideront à bâtir des collectivités fortes et durables. » - Brian McCauley, président et chef de la direction, Concert Properties

Cinquante des logements de l'ensemble seront loués à 100 % du loyer moyen du marché de la Ville de Toronto grâce au programme de logement abordable Open Door de la Ville. Les loyers des 20 autres logements seront garantis à un niveau égal ou inférieur à 30 % du revenu médian des ménages de la Ville de Toronto .

grâce au programme de logement abordable Open Door de la Ville. Les loyers des 20 autres logements seront garantis à un niveau égal ou inférieur à 30 % du revenu médian des ménages de la Ville de . L'ensemble consiste en un immeuble à usage mixte de 21 étages comprenant 233 logements et des espaces de vente au détail au rez-de-chaussée. Les logements résidentiels varient des studios aux appartements de trois chambres.

Les travaux de construction ont débuté à l'été 2019 et devraient être pratiquement achevés d'ici l'été 2022.

devraient être pratiquement achevés d'ici l'été 2022. L'ensemble comprendra une série d'espaces ouverts et de parcs interreliés destinés aux résidents et aux visiteurs.

L'ensemble comprendra un vaste hall d'entrée à aire ouverte avec des places assises et des aires de rassemblement, une aire d'étude et une table de billard qui serviront de carrefour social pour l'immeuble.

Au moins 54 logements respecteront ou dépasseront les exigences provinciales en matière d'accessibilité, y compris deux logements universels où chaque pièce est accessible aux personnes handicapées et deux logements adaptables qui peuvent facilement être transformés en logements universels.

Le Kip District - dont l'ensemble fait partie - a remporté le prix de la collectivité aménagée selon un plan directeur de l'année 2015 lors de la remise des prix de l'Association nationale des constructeurs d'habitations.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 25,5 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 34,2 % par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

En 2019, le taux d'inoccupation sur le marché locatif de Toronto était de 1,5 %.

était de 1,5 %. Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens. Plus de 50 % des ménages torontois sont locataires.

L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements expressément pour la location au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Toronto compte plus de 2,9 millions de personnes dont la diversité et les expériences font de cette grande ville le premier moteur économique du Canada et l'une des villes mondiales les plus diversifiées et les plus agréables, où il fait bon vivre. À titre de quatrième ville d'Amérique du Nord, Toronto est un leader mondial dans les domaines de la technologie, de la finance, du cinéma, de la musique, de la culture et de l'innovation. Toronto figure régulièrement en tête des classements internationaux grâce aux investissements soutenus par son gouvernement, ses habitants et ses entreprises. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez http://www.toronto.ca, suivez-nous sur Twitter http://www.twitter.com/CityofToronto, sur Instagram à http://www.instagram.com/cityofto ou sur Facebook à http://www.facebook.com/cityofto.

