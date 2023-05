Crédits budgétaires: le caucus solidaire se démarque avec plusieurs gains

QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Les 12 députés solidaires ont marqué l'étude des crédits budgétaires qui se conclut aujourd'hui par leur rigueur et leurs questions, permettant ainsi d'obtenir des engagements de la part des ministres caquistes.

Les portes-paroles solidaires Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont souligné l'incomparable travail de leurs collègues: « Le caucus solidaire démontre encore une fois qu'il forme une opposition efficace et redoutable avec 12 députés face aux 90 caquistes. Les crédits budgétaires nous permettent de faire de la reddition de compte et de talonner le gouvernement sur les questions qui préoccupent les Québécois et les Québécoises. On a du pain sur la planche: il faudra s'assurer que le gouvernement caquiste honore ses engagements ».

Palmarès des gains solidaires

Environnement

Alejandra Zaga Mendez a convaincu le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, de s'engager à créer une zone de protection pour le caribou dans le Pipmuacan, demande des Innu de Pessamit. Mme Zaga Mendez a aussi obtenu l'engagement de la CAQ à ne pas construire de barrage sur la rivière Magpie.

Santé et services sociaux

Le ministre de la Santé a confirmé à Vincent Marissal que l'agrandissement attendu de 720 lits à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont se fera en une seule phase. Depuis plusieurs années, les acteurs du milieu demandent à ce que cette rénovation se fasse rapidement.

Aînés

Grâce au travail de Christine Labrie, la ministre déléguée aux Aînés, Sonia Bélanger, s'est engagée à déposer à la commission la liste des 14 CHSLD qui seront reconstruits en MDA (ils en ont annoncé 19 mais seulement 14 sont identifiés pour l'instant).

Capitale-Nationale

Le ministre Julien entrevoit enfin la possibilité de transformer les autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency en boulevards urbains, ce pour quoi les députés solidaires Sol Zanetti et Etienne Grandmont se battent depuis des années.

Enseignement supérieur

Interpellée par Alexandre Leduc et de nombreuses associations étudiantes, la ministre Pascale Déry s'est engagée à réviser les bourses perspectives d'ici Noël et surtout, il n'y aura que des rajouts de programmes, pas de retraits.

Elle s'est également engagée à étudier la possibilité de faire en sorte que les Fonds de recherche du Québec ne financent que des projets « uniquement » en français, plutôt que « prioritairement » en français.

Condition féminine

Questionnée par Ruba Ghazal, la ministre Biron a démontré de l'ouverture à améliorer l'accès à l'avortement et à travailler pour introduire le féminicide dans le Code criminel, notamment en discutant avec son homologue fédéral de la question.

Immigration

La ministre Fréchette a ouvert la porte à un programme de régularisation de statut, à l'instar du responsable Guillaume Cliche-Rivard qui en a fait la proposition lors de la récente élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne.

Elle a également pris un engagement de réformer le PEQ étudiant d'ici la fin de 2023.

Finalement, la ministre s'engage à ne jamais imposer des exigences linguistiques pour les enfants et conjoint-e advenant un rapatriement du programme de réunification familiale.

Accès à l'information

Questionné par Sol Zanetti, le ministre Jean-François Roberge s'est engagé à déposer un projet de loi pour réformer la Loi d'accès à l'information au cours de la présente législature.

Travail

Pressé par Alexandre Leduc, le ministre du Travail Jean Boulet s'est engagé à intervenir auprès de Amazon concernant des allégations de non-respect de la loi sur la prévention SST pour non-syndiqués dans les entrepôts québécois de la multinationale.

Jean Boulet s'est aussi montré ouvert à la proposition de M. Leduc de permettre aux 14 ans et moins de continuer à travailler dans les champs pour des entreprises agricoles de 10 employés et moins dans le projet de loi 19 sur le travail des enfants.

Sécurité publique

Talonné par Andrés Fontecilla, François Bonnardel a reconnu la nécessité d'augmenter le financement aux municipalités en termes d'adaptation aux changements climatiques et que le 1,2 G$ «est une première étape».

Finances

Haroun Bouazzi est revenu à la charge avec une demande solidaire de longue date: le ministre des Finances Eric Girard s'est montré ouvert et étudie la création d'un poste de directeur parlementaire du budget.

