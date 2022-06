Création du ministère de la Langue française - La CSQ salue le signal fort en faveur du français

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit favorablement à la création du ministère de la Langue française et félicite M. Simon Jolin-Barrette pour sa nomination comme tout premier ministre à en assurer la direction.

Engagée pour la protection et le rayonnement de la langue française, impliquée comme Partenaire pour un Québec français, la Centrale apprécie à sa juste valeur la création d'un tel ministère au sein du seul gouvernement francophone d'Amérique.

« Je félicite le gouvernement pour avoir posé ce geste fort en faveur du français comme langue nationale. Le français est une langue magnifique qu'il faut défendre et aimer, surtout qu'elle demeure fragile dans le contexte géographique qui est le nôtre. C'est une langue d'ouverture, d'accueil, de culture, d'échanges et de travail. Ce ministère sera un outil incontournable pour en assurer la pérennité et le rayonnement sur toutes les tribunes. » - Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

