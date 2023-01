NANAIMO, BC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, Sheila Malcolmson, députée provinciale de Nanaimo, Harwinder Sandhu, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et Kerry Howell, président de Woodgrove Senior Citizens Housing Society, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de 9,3 millions de dollars en fonds d'immobilisations fédéraux et provinciaux pour la construction de 62 logements locatifs pour personnes âgées à revenu modeste ou faible à Nanaimo. L'ensemble résidentiel, appelé Sunfield Manor, est présentement en construction.

Le logo de la province de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'immeuble de 5 étages sera situé au 1125, Seafield Crescent et sera exploité par la Woodgrove Senior Citizens Housing Society. Il comprendra 58 logements de 1 chambre et 4 logements de 2 chambres et la plupart auront leur propre terrasse ou patio. Situé près de l'hôpital général régional de Nanaimo, des parcs, des épiceries et des transports en commun, Sunfield Manor offrira également des espaces communautaires ainsi qu'un espace de rangement pour les triporteurs et quadriporteurs des résidents. Parmi les logements, 12 seront entièrement accessibles et les autres seront adaptables.

Le site et la conception de l'immeuble favoriseront l'intégration sociale et la cohésion grâce à une cuisine, à des jardins et à une salle communautaire. Une fois les travaux terminés, les locataires de l'immeuble existant de 30 logements déménageront dans le nouvel immeuble. L'ancien sera ensuite démoli. Il n'y aura pas de changement au prix du loyer à moins que le revenu ou la taille du ménage locataire ait changé.

Sur les 62 logements, 70 % auront des loyers inférieurs à ceux du marché et les 30 % restants auront un loyer qui pourra atteindre le loyer du marché. Les locataires devraient commencer à emménager dans leur nouveau logement à l'été 2023.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel est le suivant :

Environ 2,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

6,6 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique par l'entremise du Community Housing Fund de l'initiative Building BC ainsi qu'un financement de fonctionnement annuel ;

200 000 $ en financement d'immobilisations et 1,2 million de dollars en investissement foncier de la Woodgrove Senior Citizens Housing Society;

189 000 $ en droits d'aménagement non perçus par la Ville de Nanaimo .

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est dédié à soutenir les personnes âgées de Nanaimo et de tout le pays. C'est pourquoi nous investissons dans des ensembles résidentiels comme Sunfield Manor. Des initiatives comme celle-ci offrent aux personnes âgées des options de logement sûr, abordable et accessible dans leur collectivité, qui leur permettent de conserver leur autonomie et leur bien-être. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des personnes âgées qui feront bientôt de l'ensemble Sunfield Manor leur chez-soi. Il fait aussi de Nanaimo un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un endroit sûr et stable pour vieillir chez eux, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ont besoin de plus de logements abordables à Nanaimo. Nous finançons des partenaires comme la Woodgrove Senior Citizens Housing Society, afin que davantage de personnes puissent avoir un endroit abordable où se loger à Nanaimo. Cela s'ajoute aux 651 unités abordables que notre gouvernement de la Colombie-Britannique a déjà financées pour Nanaimo, et à des centaines d'autres à venir. » - Sheila Malcolmson, membre de l'Assemblée législative pour Nanaimo

« Les nouveaux projets d'habitation comme celui-ci assurent la sûreté, la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos aînés. Avec une population vieillissante, il est essentiel que tous les partenaires s'assoient à la table pour augmenter ce type de logements dans nos communautés, afin de répondre aux besoins de nos aînés, qui méritent des logements abordables et sécuritaires. » - Harwinder Sandhu, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés

« Il s'agit d'un investissement bienvenu dans le logement pour nos précieux aînés. Offrir des endroits sûrs où les aînés à faible revenu peuvent se permettre de vivre est tout simplement la bonne chose à faire. Je suis reconnaissant du travail acharné de la Woodgrove Senior Citizens Housing Society et du soutien des gouvernements fédéral et provincial, sans lesquels il n'aurait pas été possible de produire cet ensemble résidentiel. » - Leonard Krog, maire de Nanaimo

« La Woodgrove Senior Citizens Housing Society est enthousiaste à l'idée de faire croître son organisation afin de pouvoir offrir davantage de logements abordables aux aînés et aux personnes à mobilité réduite à un moment où les besoins sont si grands. Nous apprécions le soutien et la collaboration continus de BC Housing et de nos autres partenaires qui ont fait de ce projet une réalité. » - Kerry Howell, président, Woodgrove Senior Citizens Housing Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le Community Housing Fund est un investissement de 1,9 milliard de dollars qui vise à permettre la construction de plus de 14 000 logements locatifs abordables sur 10 ans pour les familles et les personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 9 000 de ces logements sont déjà prêts à l'occupation, en construction ou en cours d'aménagement dans l'ensemble de la province.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés par la Province de la Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

