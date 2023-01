Création de logements : une année 2022 exceptionnelle à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En 2022, le dynamisme du milieu de la construction s'est poursuivi avec près de 130 millions de dollars en valeur de permis émis, ayant permis d'ajouter 317 nouvelles unités d'habitation à Victoriaville. Dans les faits, les années 2021 et 2022 figurent parmi les meilleures années en termes d'ajout de nouvelles unités d'habitation au cours des 10 dernières années à Victoriaville. Dans un contexte de rareté des logements, ces résultats confirment à nouveau la vitalité du milieu de la construction.

Aperçu d’une habitation multifamiliale de 47 logements en construction sur la rue Notre-Dame Ouest (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« La pénurie de logement est l'enjeu de l'heure actuellement avec celui de la main-d'œuvre. Nous déployons beaucoup d'effort, en collaboration avec les promoteurs, pour stimuler les nouvelles constructions et pour que des projets de densification urbaine voient le jour. L'analyse du rapport des permis 2022 confirme que plusieurs projets ont pu se réaliser, au bénéfice des familles et des employeurs d'ici » explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Victoriaville continue d'être une ville attractive et un milieu propice à la réalisation de projets. En 2022, une variété de projets de construction et de rénovation à nature résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle ont pu se réaliser. Nos techniques se raffinent et s'adaptent pour offrir un service plus rapide et efficace, notamment avec la possibilité de soumettre des demandes de permis et de certificats en ligne » se réjouit le conseiller municipal et l'élu responsable du Comité consultatif d'urbanisme, Michael Provencher.

Au cours de l'année 2022, la Ville de Victoriaville a émis 1235 permis de construction pour une valeur totale de 129 992 004 $. Ces investissements ont permis la création de 317 nouvelles unités d'habitation. Les investissements se maintiennent alors que 172 987 569 $ en permis ont été émis en 2021, incluant un permis d'une valeur de plus de 37 millions en dollars pour la Maison des ainés.

Des actions concrètes

Victoriaville posera plusieurs gestes en 2023 afin de faciliter la création de nouvelles unités d'habitation et stimuler la réalisation de projets importants.

« Un peu partout au Québec, on constate le début d'un ralentissement dans le marché de la construction. À Victoriaville, nous nous activons pour contrer ce phénomène de plusieurs façons. Nous avons notamment modifié la règlementation municipale pour accélérer le traitement des demandes de permis, nous avons créé un système de cartographie unique en son genre qui permet d'identifier facilement des sites où il est possible d'augmenter la densité résidentielle, nous comptons embaucher une ressource dédiée à l'enjeu de la pénurie de logements qui fera le lien avec les promoteurs et nous mettrons sur pied un organisme à but non lucratif dont la mission sera de créer des logements abordables, notamment. L'année 2023 commence très bien alors que nous avons émis des permis pour la création de 67 logements depuis le début de l'année. Nous mettrons les conditions gagnantes pour que ça se poursuive » explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Parmi les permis émis en 2022, notons :

Construction d'un bâtiment à usage mixte de 30 logements, boulevard Arthabaska Est (10 000 000 $)

Construction d'une habitation multifamiliale de 47 logements, rue Notre-Dame Ouest (7 500 000 $)

Construction d'une habitation multifamiliale de 36 logements, rue Monfette (5 500 000 $)

Rénovation de la polyvalente le Boisé (5 423 000 $)

Agrandissement de l'école Mgr-Milot (4 091 468 $)

Agrandissement et rénovation du magasin Canadien Tire (3 400 000 $)

Agrandissement des écoles Sainte-Famille (3 395 000$) et Notre-Dame -de-l'Assomption (3 393 000$)

(3 395 -de-l'Assomption (3 393 000$) Construction de 4 habitations multifamiliales de 6 logements, rue Catherine (3 200 000 $)

Rénovation intérieure d'un Centre d'hébergement de soins de longue durée, rue de l'Ermitage (2 396 400 $)

Construction de 2 habitations multifamiliales de 8 logements, rue Sacré-Cœur (2 000 000 $)

Construction d'une garderie, rue Corbeil (2 000 000 $)

Pour obtenir un accompagnement pour la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation, des fiches explicatives sont disponibles au vic.to/permis. Pour une demande de permis, il est également possible de parler à un inspecteur en communiquant avec la Ville par téléphone (819-758-1571) ou par courriel ([email protected]).

