Création de 18 logements sociaux et abordables destinés à des familles à Sutton

SUTTON, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière de souligner aujourd'hui l'inauguration de la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton, un immeuble de 18 logements sociaux et abordables destinés à des familles à Sutton. Il s'agit d'un investissement totalisant près de 8 M$.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a alloué près de 2,1 M$ à l'organisme porteur de ce projet, la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton. La SHQ a aussi garanti le prêt hypothécaire contracté par la coopérative.

Pour sa part, la Ville de Sutton a accordé au projet près de 4,6 M$, dont environ 4,4 M$ proviennent du gouvernement du Québec par l'entremise des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Ces 18 logements sociaux et abordables permettent à des familles de bénéficier d'un logement abordable, et ce, dans leur communauté. Je félicite la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton et ses partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont lancé ce projet. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est en action pour répondre aux besoins en habitation des citoyens de Brome-Missisquoi. Ce nouvel immeuble était attendu. Il permet à 18 familles qui ont un revenu faible ou modeste d'avoir un chez-soi. Je félicite la Ville de Sutton pour son engagement et les dirigeants de la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton, qui ont travaillé très fort à l'élaboration de ce nouveau milieu de vie. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Le projet de la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton répond à un besoin majeur à Sutton. Cela prouve une fois de plus notre volonté, comme gouvernement, de soutenir des projets d'habitation abordables, et ce, partout en Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec fierté que nous inaugurons aujourd'hui ce projet d'habitation qui offre des logements abordables. Dans un contexte d'explosion des coûts du marché résidentiel ici à Sutton, ce projet permettra à de jeunes familles de s'y installer, d'y travailler et de contribuer à notre qualité de vie collective. Merci à tous ceux et celles qui ont eu cette vision et qui l'ont menée à terme. »

Robert Benoît, maire de Sutton

« Après une longue aventure, nous voici finalement arrivés au bout de notre route : l'emménagement des familles. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli pour notre communauté. Les mots me manquent pour exprimer toute notre gratitude envers les gens qui se sont impliqués avec dévouement depuis le début du projet. Merci à tous et à toutes. »

Kenneth Hill, président de la Coopérative de solidarité Les Voisins de Sutton

Fait saillant :

Jusqu'à 14 des 18 ménages de cet immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 241 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sutton .

