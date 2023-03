Création d'un programme d'accompagnement pour les personnes diabétiques - Prise en charge des patients sans médecin de famille et atteints de diabète

QUÉBEC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce la mise en place d'un programme d'accompagnement des personnes vivant avec le diabète de type 1 et 2, et qui sont sans médecin de famille ni médecin endocrinien.

Développé en collaboration avec Diabète Québec et financé à hauteur de 2 000 000 $, ce programme vise à bonifier l'offre de soins et de services actuellement disponible. Selon leur situation, les personnes admissibles à ce programme bénéficieront notamment de l'accompagnement à distance d'une équipe interprofessionnelle pour les aider à mieux gérer leur maladie et à éviter les complications sévères qui pourraient les amener à consulter à l'urgence. Dès la première année, c'est un peu plus de 8 500 personnes qui pourraient en bénéficier.

Avec ce projet, le gouvernement du Québec poursuit l'objectif phare de son Plan santé de rendre les soins et services toujours plus accessibles aux citoyennes et aux citoyens, en mettant à contribution les différents partenaires et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

« Je me réjouis de ce partenariat que nous développons avec Diabète Québec, qui permettra la prise en charge des personnes vivant avec le diabète et qui sont sans médecin de famille. Il s'agit d'un bel exemple qui met de l'avant l'interdisciplinarité entre les professionnels et partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin d'améliorer l'accès aux soins de santé, tout en mettant de l'avant des solutions innovantes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'organisme Diabète Québec est fier de s'associer au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans la mise en œuvre de ce programme d'accompagnement des personnes vivant avec le diabète. Le diabète est une maladie chronique importante qui touche près de 10 % de la population québécoise et le nombre de personnes qui en sont atteintes ne cesse de croître. Ce programme s'aligne avec la mission de Diabète Québec visant à accompagner les personnes qui vivent avec le diabète pour l'amélioration de leur bien-être et avec la volonté du Ministère d'accroître le rôle des organisations communautaires en santé auprès des patients. Nous tenons à remercier le ministre de la Santé pour la confiance qu'il nous témoigne. Diabète Québec est prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de ce programme novateur. »

Sylvie Lauzon, présidente-directrice générale de Diabète Québec

« Grâce à cette importante contribution du MSSS, nous allons aider un grand nombre de personnes qui vivent avec le diabète. Pour les personnes qui vivent avec la forme la plus fréquente, le diabète de type 2, nous allons offrir un soutien principalement axé sur le mode de vie qui facilitera la prise en charge par leur future équipe de soins en médecine de famille. Pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, nous allons soutenir les équipes de première ligne dans les régions où il n'y a pas d'accès à des soins spécialisés. Ces programmes de services offerts par télésoins ont été élaborés à partir des demandes du conseil des patients de Diabète Québec. Cette forme de collaboration entre les patients, une association et le MSSS permet d'offrir des solutions très pratiques. »

Le docteur Rabasa-Lhoret, président du Conseil scientifique et médical de Diabète Québec

Faits saillants :

Selon les données issues du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), on noterait, en 2019 seulement, 35 180 nouveaux cas de diabète, portant à plus de 675 000 le nombre de personnes souffrant de cette maladie. La littérature indique qu'environ 30 % de personnes diabétiques ne seraient pas diagnostiquées.

Diabète Québec dispose d'une grande expertise professionnelle et d'un soutien d'acteurs importants (universités, réseau de la santé et des services sociaux) pour assurer la qualité des services proposés, particulièrement en matière d'enseignement auprès des professionnels et des patients.

L'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) offrira à Diabète Québec un appui pour mesurer l'impact de ces programmes et contribuer à la formation de futurs professionnels de la santé aux télésoins.

