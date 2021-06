Création d'un poste de commissaire à la langue française : Un pas de plus pour valoriser notre langue commune à Montréal

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé aujourd'hui l'adoption du Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 , ainsi que l'autorisation d'un virement budgétaire de 275 000 $ pour soutenir plusieurs de ses actions dès 2021. Ce plan d'action s'applique à l'ensemble des services et arrondissements de la Ville.

Dans la foulée et dans un souci d'exemplarité, la Ville procédera ainsi à l'embauche d'une personne qui occupera pour la toute première fois de l'histoire de la Ville de Montréal le poste de commissaire à la langue française. Cette personne sera chargée de la mise sur pied d'un comité aviseur en matière de valorisation de la langue française dont le mandat sera notamment de suivre l'état d'avancement du plan d'action.

« La langue française est une richesse collective et un élément essentiel au cœur de notre identité montréalaise, reconnus à travers le Québec, le Canada et à l'international. Ce plan d'action réitère notre volonté ferme de valoriser cet atout en proposant des actions novatrices, collaboratives et inclusives pour mener à bien, dans les limites des compétences de la Ville, la promotion et le rayonnement de la langue française. Par ailleurs, nous souhaitons travailler étroitement avec le gouvernement du Québec pour mener à bien cet objectif que nous avons en commun, soit de valoriser notre belle langue », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ce plan d'action s'inscrit dans différents champs de compétences de la Ville, soit la culture, le développement économique, les relations internationales et le développement social, ainsi qu'à travers ses partenariats avec le gouvernement québécois, des institutions universitaires, des organismes communautaires œuvrant dans la langue française et des réseaux privilégiés réunissant des villes francophones à travers le monde.

« Nous réaffirmons aujourd'hui l'importance qu'accorde la Ville de Montréal au français comme langue officielle et commune. Avec ce plan d'action rassembleur et inclusif, la Ville s'engage en trois temps. D'abord, en se montrant exemplaire en matière de valorisation du français au sein de ses services et unités administratives. Ensuite, en faisant la promotion de la langue française sur son territoire, à l'intérieur de ses champs de compétences. Puis, en faisant preuve d'inclusion, notamment à l'aide d'actions interculturelles pour promouvoir le français auprès des personnes nouvellement arrivées », a ajouté la responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif, Cathy Wong.

Ce plan s'inscrit dans une démarche entamée depuis plusieurs années, avec la mise en place de différentes actions ambitieuses et structurantes qui visent la valorisation et le rayonnement de la langue française auprès de la collectivité montréalaise et la promotion de Montréal comme moteur francophone en Amérique. L'adoption de ce plan constitue un geste phare de notre administration et contribue activement à un nouvel essor de la langue française sur son territoire et dans la région métropolitaine.

L'adoption de ce plan d'action sera effective à la suite de son adoption par le conseil municipal, le 14 juin prochain.

