Création d'un parc écologique à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal est heureuse d'annoncer la création d'un parc écologique situé au nord du site aéroportuaire de YUL dans l'arrondissement Saint-Laurent. Cette annonce fait suite à des échanges avec le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau. Le ministre soutient le changement de vocation de ce terrain pour en faire un parc écologique. Le terrain d'une superficie de plus de 2 millions de pieds carrés sera préservé et aménagé pour le bénéfice de toute la communauté.

« Dans le cadre de sa politique environnementale, ADM s'est engagée à protéger les milieux à valeur écologique élevée sur ses sites. La préservation de ce secteur illustre cet engagement », a déclaré le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

ADM a procédé à un inventaire écologique du site et s'assurera de sa mise en valeur. Soulignons la présence de marais et de marécages sur une bonne partie du site; d'un boisé mature et de la présence d'oiseaux et de mammifères.

« Cette démarche s'inscrit dans notre volonté d'offrir à la communauté un lieu pour connecter avec la nature et la proximité avec la station du REM au Technoparc le rendra accessible à un plus grand nombre. Au cours des prochaines semaines, une corvée de nettoyage sera organisée avec Jour de la Terre et le plan d'aménagement sera complété par nos experts », a précisé M. Rainville.

Soulignons que ce terrain jouxte le site aéroportuaire et; conformément aux exigences du TP 1247F « Utilisation des terrains au voisinage des aérodromes », ADM poursuivra la gestion constante de la faune et un contrôle du péril aviaire.

