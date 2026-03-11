Création d'un nouveau syndicat pour les garderies de la Montérégie

BOUCHERVILLE, QC , le 11 mars 2026 /CNW/ - La quinzaine de travailleuses et de travailleurs de la garderie Les joyeux galopins vient tout juste de se syndiquer. C'est la gestion arbitraire des conditions de travail qui a poussé les éducatrices et les éducateurs à entamer leur processus de syndicalisation auprès de la CSN.

« On ne peut pas être à la merci des décisions unilatérales de notre employeur. Nos conditions de travail, ce sont aussi nos conditions de vie ! », explique le président du syndicat, Michel Villeneuve.

En se syndiquant, les salarié-es créent par le fait même le Syndicat régional des garderies de la Montérégie-CSN, qui pourra représenter d'autres groupes de salarié-es dans la région.

« Les travailleuses et travailleurs de garderie sont au cœur économique et social du Québec. C'est parce que les tout-petits sont entre de bonnes mains que les parents, et particulièrement les mères, peuvent travailler », explique la vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Mélanie Bouchard.

« Chacune de leur côté, les travailleuses sont isolées, mais réunies, elles peuvent avoir une vue d'ensemble de leurs conditions de travail et s'assurer qu'il n'y ait ni favoritisme ni injustice. Leur syndicat régional les aidera à comparer leurs conditions et à leur fournir le soutien dont elles auront besoin », conclut la présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Audrey Benoit.

Les travailleuses de La Gardienne inc., à Saint-Hyacinthe, se sont également jointes à la CSN depuis peu pour établir des conditions de travail équitables pour toutes.

