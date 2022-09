QUÉBEC, le 4 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le 30 août dernier à Kuujjuaq, la présidente de l'Administration régionale Kativik, Mme Hilda Snowball, le président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), M. Konrad Sioui, et son président et chef de la direction, M. Denis Marsolais, se sont rencontrés afin de créer un nouveau partenariat pour améliorer l'offre de services au Nunavik et ainsi mieux répondre aux besoins de ses résidents et résidentes.

Dès cet automne, la présence de l'unité mobile de la SAAQ y sera plus fréquente afin d'offrir les services associés au permis de conduire, à l'immatriculation des véhicules et à l'évaluation des compétences des conducteurs et conductrices.

Afin de mieux préparer les candidats à l'obtention d'un permis de conduire et dans l'objectif de favoriser la réussite de l'examen théorique, celui-ci sera offert également en inuktitut. Ce geste significatif permettra en outre de valoriser la langue du peuple inuit.

La SAAQ poursuit les travaux visant à augmenter progressivement la quantité de services offerts au Nunavik en dédiant une ressource consacrée à la sécurité routière sur ce territoire et à l'évaluation des compétences.

Citations :

« Je suis heureuse de constater l'importance que la SAAQ accorde à nos demandes en se rendant pour la première fois sur le territoire du Nunavik. Je suis également fière de cette collaboration qui permettra d'offrir des services adaptés aux besoins de notre région. »

Hilda Snowball, présidente de l'Administration régionale Kativik

« J'ai été profondément interpellé par les demandes de l'Administration régionale de Kativik et je constate que l'organisation que je préside, en s'engageant à faire les choses différemment, se montre également sensible aux problématiques que vivent les communautés inuites. Le gouvernement régional et l'ensemble de ses citoyens méritent de recevoir des services publics adaptés à la réalité du Nunavik. »

Konrad Sioui, président du conseil d'administration de la SAAQ

« J'ai eu d'excellents échanges avec la présidente de l'Administration régionale de Kativik et son équipe. Il nous appartient maintenant, comme organisation, de tout mettre en œuvre pour adapter nos services aux particularités des Nunavimmiuts. »

Denis Marsolais, président et chef de la direction de la SAAQ

