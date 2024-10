Création d'un nouveau boisé sur un ancien site d'enfouissement - 24 nouveaux hectares de nature au parc Frédéric-Back

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'importante bonification du parc Frédéric-Back, grâce à l'ajout de 24 hectares supplémentaires à ce parc d'envergure métropolitain, ce qui fait progresser les efforts de réhabilitation écologique du site. Le projet d'aménagement du Boisé Ouest, entièrement relocalisé sur l'ancien site d'enfouissement, la plantation de plus de 2 200 arbres et arbustes, ainsi que l'ajout de sentiers accessibles contribueront à transformer ce secteur minéralisé en un espace verdoyant et accueillant pour la population.

À ce jour, plus de 55 hectares du parc Frédéric-Back, qui occupera à terme 153 hectares, ont été aménagés et sont accessibles à la population. Fruit d'une transformation amorcée en 1995, ce parc est aujourd'hui l'un des plus ambitieux projets de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord.

Les travaux, qui débuteront à l'automne 2024 et se poursuivront jusqu'à l'été 2027, incluront entre autres la réhabilitation environnementale de sols, l'aménagement de nouveaux sentiers, l'aménagement de places et placettes de détente et d'observation de points d'intérêts de la ville, l'installation d'équipements de protection et de suivi environnemental. Ces travaux offriront plusieurs bénéfices environnementaux et sociaux, tels que :

La réduction des îlots de chaleur par la création de plus de 20 nouveaux hectares de milieux naturels dans un secteur fortement minéralisé ;

L'amélioration de la canopée urbaine par la plantation de plus de 2 200 arbres et arbustes ;

La bonification de l'offre de services à la population avec l'ajout de 3 km de sentiers accessibles dans un environnement paysager vallonné et boisé, et la bonification du réseau de pistes de ski de fond.

Un contrat a été octroyé à Bau-Québec ltée pour la réalisation des travaux d'aménagement du secteur Boisé Ouest, situé au parc Frédéric-Back, au sein du Complexe environnemental de Saint-Michel. Ce projet d'une valeur totale de 15,8 M$, s'inscrit dans la poursuite de l'aménagement de ce site emblématique et anciennement connu sous le nom de Carrière Miron, un ancien lieu d'enfouissement sanitaire.

« Le développement de ce boisé marque un tournant important dans la renaissance de ce site historique. En transformant un ancien site d'enfouissement en un espace vert dynamique, le parc et son nouveau boisé illustrent l'engagement de Montréal à offrir des lieux de qualité accessibles à toutes et à tous. L'ajout de 24 hectares de nature et de plus de 2 200 arbres et arbustes dans un secteur hautement minéralisé permettra de lutter contre les importants îlots de chaleur, tout en augmentant la biodiversité là où ça compte le plus. Nous sommes fiers de poursuivre cette réhabilitation écologique, qui offrira à la population montréalaise de nouveaux sentiers et espaces naturels en plein cœur de la ville », a déclaré Alex Norris, membre du comité exécutif et conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal.

« La transformation du parc Frédéric-Back est la concrétisation d'une longue lutte citoyenne menée par les Michelois et Micheloises. L'ajout de ce boisé dans un quartier fortement minéralisé est une nouvelle étape significative. Il faut savoir que l'ajout de 24 hectares de nature équivaut à 2 fois la taille du parc Laurier, ou encore à 34 terrains de soccer. C'est énorme! De plus en plus de sections du parc sont maintenant ouvertes à la population, ce qui ajoute à la qualité de vie dans le quartier », a souligné le maire suppléant et conseiller de la Ville pour le district de François-Perrault de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Sylvain Ouellet.

« Le parc Frédéric-Back est un immense terrain de jeu pour les résidentes et les résidents du secteur et ce, en toute saison. Ce parc offre une expérience unique dans le nord de la ville, une expérience qui sera bonifiée avec l'aménagement du nouveau boisé », a déclaré la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

