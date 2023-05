Création d'un Bureau du développement durable à Victoriaville

Une première dans le monde municipal québécois

VICTORIAVILLE, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée de son plan stratégique 2022-2027, de sa récente subvention de 25,5 M$ pour sa réduction des gaz à effet de serre et son adaptation aux changements climatiques et de sa volonté de devenir le leader municipal du développement durable (DD), la Ville de Victoriaville (Ville) annonce la création d'un bureau du DD au sein de son administration municipale.

Le maire Antoine Tardif et le directeur général Yves Arcand, entourés par les membres du conseil municipal Patrick Paulin, Marc Morin, Caroline Pilon, James Casey, Yanick Poisson et Benoit Gauthier (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

En effet, la Ville pourra compter, d'ici peu, sur une équipe dédiée aux responsabilités stratégiques et tactiques en matière de développement durable. Le Bureau du DD assurera un leadership fort dans la région et à l'échelle provinciale. « Avec cette annonce, mes collègues du conseil municipal et moi croyons que nous nous donnons, une fois de plus, les moyens de nos ambitions. En fait, nous passons de la parole aux actes. Nous démontrons par cette annonce qu'à Victoriaville, nous faisons les choses différemment afin de toujours faire plus et mieux en DD, et ce, dans l'intérêt des générations actuelles et futures », a tout d'abord souligné le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Contrairement à nos directions de services municipaux, le Bureau du DD n'aura aucun rôle opérationnel. Son regard sera tourné sur demain. Il aura une approche matricielle. En plus d'être le gardien de la vision et des orientations DD de notre organisation, le Bureau du DD assurera une gestion intégrée des projets phares de la Ville, offrira des services-conseils internes et externes, et assumera une veille des meilleures pratiques. Par cet ajout, nous favorisons une culture d'innovation, de partage de connaissances, de cocréation et de concertation », a indiqué Me Yves Arcand, directeur général de la Ville.

« Cette équipe pluridisciplinaire sera en action avec les objectifs de propulser Victoriaville comme lieu d'innovation en gestion durable du territoire et de ses ressources, de déployer des milieux de vie diversifiés, vivants et accessibles, et de développer une économie verte, attractive et innovante. Le Bureau du DD travaillera en priorité sur la protection de la biodiversité, la stratégie du logement abordable et l'implantation d'un réseau structurant de bornes électriques », a ajouté fièrement le maire, Antoine Tardif.

Il faut savoir qu'une des conditions de succès du Plan stratégique 2022-2027 se voulait de structurer une gouvernance territoriale en DD efficace et efficiente au bénéfice de l'administration municipale, des services publics et des citoyens. Ainsi, un mandat a été confié afin de définir les orientations et la gouvernance en DD. Les parties prenantes rencontrées étaient unanimes et souhaitaient que la Ville prenne le leadership et coordonne les efforts en DD.

Le Bureau du DD sera la locomotive des actions porteuses et structurantes en matière de DD. Il travaillera également en étroite collaboration avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR), considérant ses nombreuses responsabilités dans l'objectif de Victoriaville de développer une économie verte, innovante et attractive, notamment, en misant sur le créneau phare de l'économie circulaire comme moteur de développement économique durable.

Création d'un poste de direction

Lors de la séance publique de ce lundi 1er mai 2023, le conseil municipal de Victoriaville entérinera la création du bureau du DD, lequel relèvera de la Direction générale de la Ville, en raison de son caractère stratégique et de son rôle névralgique. Par la même occasion, un poste de directeur du Bureau du DD sera créé. Ce poste sera d'ailleurs affiché, à ce moment, sur l'ensemble des plateformes numériques de la Ville ainsi que sur la majorité des sites d'emplois québécois.

Deux comités d'orientations stratégiques seront aussi créés au cours des prochains mois, soit le comité de l'environnement et le comité du développement social. Ces deux comités réuniront les acteurs clés de Victoriaville et sa région sur le plan du DD.

Renseignements: Charles Verville - Coordonnateur - Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]