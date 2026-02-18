La marque inaugure sa troisième boutique permanente alors que la demande pour l'expérience en boutique ne cesse de croître

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Cozey, leader nord-américain en ameublement et solutions pour la maison, annonce aujourd'hui l'ouverture de sa plus récente boutique au centre-ville de Calgary. Il s'agit du troisième emplacement permanent de Cozey au Canada, en plus de ceux de Toronto et Vancouver, une étape marquante dans l'expansion de l'entreprise à travers l'Amérique du Nord.

« Nous sommes très heureux d'établir notre présence à Calgary », affirme Frédéric Aubé, fondateur et président-directeur général de Cozey. « C'est notre troisième plus gros marché au Canada après Toronto et Vancouver, donc c'était un choix évident. Agrandir notre réseau de boutiques physiques, c'est une priorité pour nous parce qu'on sait que nos clients ont besoin de voir nos produits en vrai pour mieux imaginer toutes les possibilités d'aménagement chez eux. »

La boutique de 5 500 pieds carrés est située au 919, 17e Avenue Sud-Ouest, dans le quartier Beltline. Comme les autres boutiques Cozey, l'espace présentera toute la gamme de meubles modulaires de l'entreprise, incluant ses célèbres canapés modulaires et, le tout dernier lancement de Cozey : sa première collection pour la chambre à coucher.

Cette inauguration marque le début d'une année déterminante pour Cozey, qui prévoit une expansion intercontinentale plus tard cette année, ainsi que l'ouverture de boutiques supplémentaires -- éphémères et permanentes -- au cours des prochains mois au Canada et aux États-Unis.

Détails de l'ouverture

Adresse : 919, 17e Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2T 6V1

18 février 2026 Heures d'ouverture : Lundi au mercredi : 10 h - 20; h Jeudi au vendredi : 10 h - 21 h; Samedi : 10 h - 19 h; Dimanche : 10 h - 18 h

À propos de Cozey

Cozey révolutionne l'industrie du meuble grâce à son approche centrée sur le client, la qualité et l'innovation. Animée par la mission de rendre accessible à tous un ameublement innovant, adaptable et intemporel, Cozey s'est rapidement imposée comme une référence sur le marché nord-américain du meuble. Au cœur de la mission de Cozey se trouvent le bien-être et la satisfaction de sa communauté -- clients, employés et partenaires. Redonner à la collectivité demeure un élément essentiel de sa raison d'être, renforçant son engagement à bâtir une communauté solidaire et engagée.

