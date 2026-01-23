Dévoilement d'une nouvelle catégorie d'essentiels pour la chambre au design contemporain

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Cozey, chef de file nord-américain en solutions d'ameublement, dévoile sa toute première collection pour la chambre à coucher. Conçue pour la vie moderne, la collection comprend un système de lit modulaire, un matelas haut de gamme et de la literie de qualité supérieure, ainsi qu'une table de chevet réversible apportant l'approche distinctive de Cozey en matière de design intelligent et personnalisable à la chambre à coucher. Ce lancement marque une expansion importante de l'offre de produits de la marque.

La collection de chambre Cozey (Groupe CNW/Cozey Inc.)

« Le lancement de la collection pour la chambre de Cozey est une façon stimulante d'amorcer ce qui sera une année déterminante pour la marque », a déclaré Frédéric Aubé, fondateur et chef de la direction de Cozey. « Parallèlement à d'autres lancements de produits et à l'ouverture de nouveaux points de vente, l'arrivée dans l'univers de la chambre à coucher nous semblait une étape naturelle dans notre croissance. Nous avons abordé cette catégorie avec les mêmes principes qui guident tout ce que nous faisons : développer des produits fonctionnels, adaptables et conçus pour évoluer avec les besoins de nos clients au fil du temps. »

Le système de lit Ara

Au cœur de la collection se trouve le système de lit Ara, un lit modulaire entièrement rembourré qui allie élégance et polyvalence. Grâce à des housses interchangeables et à de multiples styles de têtes de lit et de cadres, le système offre plus de 136 configurations possibles, permettant aux clients de l'adapter à leurs besoins en matière de style, de confort et d'espace.

Offert dans les formats grand lit (Full), grand lit double (Queen) et très grand lit (King), le système se distingue par les caractéristiques suivantes :

Quatre styles de cadres entièrement rembourrés : rond, rond avec rangement, carré et carré avec rangement

Quatre options de têtes de lit : coussin, ronde, carrée et prolongée

Six couleurs de tissu : Poudreuse, Nuage, Sauge, Galet, Havre de Lin et Sable soyeux

Quatre matériaux haut de gamme : Aquaforte™, bouclé, chenille et tissu de performance

Trois options de finition : Coutures épurées, coutures françaises et capitonnage en cannelures

Housses amovibles et lavables pour la base de lit et la tête de lit

Pensé de manière astucieuse en sections modulaires légères, le système de lit Ara s'assemble sans effort grâce à un système de fixation avec attaches appuyé par un cadre universel, des panneaux pliables et une tête de lit pliable.

Literie

La literie Cozey inclut une housse de couette et un ensemble de draps conçus pour un luxe quotidien. Chaque ensemble de housse de couette comprend une housse et deux taies d'oreiller, et chaque ensemble de draps comprend un drap plat, un drap-housse et deux taies d'oreiller.

Tous les produits sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100, garantissant que chaque matériau répond à des normes rigoureuses en matière de sécurité et qu'il est exempt de produits chimiques nocifs. Les ensembles de literie sont offerts dans trois options de tissus haut de gamme pour répondre à différents besoins en matière de style et de confort :

Coton doux lavé (fait de coton à 100 %) : pour un aspect et un toucher doux et décontracté

Satin luxueux (fait de coton à 100 %) : pour un sommeil doux et luxueux

Bambou frais (fait de viscose de bambou à 100 %) : pour une option fraîche au toucher et respirante

Le matelas Cozey

Le matelas Cozey offre un confort durable et une durabilité exceptionnelle. Fabriqué à partir de mousse de haute qualité certifiée CertiPUR-US®, sa construction en trois couches comprend une surface supérieure de mousse à mémoire de forme rafraîchissante qui épouse le corps pour optimiser le soutien et maximiser le confort. Le matelas Cozey est fabriqué en Amérique du Nord et est également offert dans les formats grand lit (Full), grand lit double (Queen) et très grand lit (King).

La table de chevet Talus

Disponible en finis chêne et noyer, la table de chevet Talus présente un design réversible ingénieux; elle peut être retournée d'une orientation à l'autre, offrant deux styles distincts et une variété d'options de rangement ouvert et fermé pour s'adapter à tous les espaces.

Tous les produits pour la chambre sont expédiés dans les boîtes compactes signature de Cozey, ce qui permet aux clients d'éviter les frais de livraison pour les articles surdimensionnés tout en facilitant l'installation.

La collection complète pour la chambre est offerte à un prix offrant une valeur exceptionnelle : le système de lit Ara débute à 970 $ CAD, le matelas Cozey à 650 $ CAD, la literie à 120 $ CAD, et la table de chevet Talus à 270 $ CAD. Pour plus d'informations, visitez cozey.com .

À propos de Cozey

Cozey révolutionne l'industrie du meuble en misant sur un design centré sur le client, la qualité et l'innovation. Animé par la mission de rendre des meubles innovants, adaptables et intemporels accessibles à tous, Cozey s'est rapidement imposée comme un nom de premier plan sur le marché nord-américain de l'ameublement. Au cœur de la mission de Cozey se trouvent le bien-être et la satisfaction de sa communauté -- clients, employés et partenaires. Redonner à la communauté demeure une partie intégrante de sa raison d'être, renforçant son engagement à favoriser une communauté solidaire et engagée.

