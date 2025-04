Les actionnaires ont rejeté la proposition d'Align Partners en faveur d'un système de vote cumulatif, réaffirmant ainsi l'indépendance du conseil d'administration

Les principaux points à l'ordre du jour, notamment la nomination d'administrateurs externes et le retrait de 650 000 actions propres pour améliorer le rendement pour les actionnaires, ont été approuvés

SÉOUL, Corée du Sud, 1er avril 2025 /CNW/ - Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a annoncé avoir tenu sa 36e assemblée générale annuelle (AGA) dans ses bureaux de Yugu à Gongju City, dans la province du Chungcheongnam, en Corée du Sud.

Coway tient sa 36e assemblée générale annuelle (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

Au cours de l'AGA, les actionnaires ont approuvé les principaux points de l'ordre du jour, à savoir la ratification des états financiers, des états financiers consolidés et des états d'affectation des bénéfices non distribués, la nomination d'administrateurs externes, la nomination de membres du comité d'audit, l'approbation des limitations de la rémunération des administrateurs et la réduction du capital en vue de l'annulation des actions propres.

Les actionnaires ont également rejeté la proposition d'Align Partners Capital Management Inc. (« Align Partners ») d'introduire un système de vote cumulatif. Un responsable de Coway a déclaré : « Nos actionnaires ont réaffirmé que le fonctionnement actuel du conseil d'administration garantit une indépendance opérationnelle et une transparence suffisantes, ce qui le rend apte à poursuivre une croissance durable et à accroître la valeur actionnariale. »

Dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire à moyen et long terme, Coway a approuvé le retrait d'environ 650 000 actions propres. La société a également annoncé son intention de poursuivre le rachat et l'annulation d'actions propres afin d'augmenter sensiblement le taux de rendement total pour les actionnaires de 20 % à 40 %, ainsi que d'autres mesures destinées à améliorer la valeur actionnariale.

Lors de l'AGA de cette année, Coway a également nommé Jungho Kim, professeur à la Graduate School of International Studies de l'université de Corée, et Taehong Kim, chef de la direction de Growth Hill Asset Management Co. en tant que nouveaux administrateurs externes, tandis que Gilyeon Lee a conservé le même poste. Taehong Kim et Gilyeon Lee ont également été nommés membres du comité d'audit, tandis que le candidat d'Align Partners au poste d'administrateur externe et de membre du comité d'audit a volontairement démissionné, ce qui a entraîné le rejet de ce point de l'ordre du jour.

Jangwon Seo, chef de la direction de Coway, a commenté : « L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement en vue de mettre au point des produits et des technologies innovants s'est traduite par une forte croissance des ventes de notre série de purificateurs d'eau Icon et de la gamme de matelas et de fauteuils de massage BEREX sur les marchés nationaux et internationaux, renforçant ainsi notre statut d'entreprises stables sur le marché. À l'avenir, nous nous efforcerons de renforcer nos activités principales, d'améliorer le rendement pour les actionnaires et de faire progresser la gouvernance afin d'accroître la valeur de l'entreprise et la confiance des actionnaires. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

