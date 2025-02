Dans son plan de valorisation de l'entreprise, Coway a identifié quatre indicateurs clés pour améliorer la valeur actionnariale durable : croissance continue, amélioration du rendement pour les actionnaires, renforcement de la stabilité financière et sophistication de la gouvernance.

L'entreprise vise à générer un chiffre d'affaires de plus de 5 000 milliards KRW en 2027 grâce à l'expansion de ses activités de base, au développement de nouvelles marques et à de nouvelles initiatives commerciales.

Un taux de rendement total pour les actionnaires de 40 % sera maintenu pendant trois ans au moyen de dividendes en espèces et de l'acquisition et du retrait d'actions propres.

Coway gérera également son rapport dette nette/BAII jusqu'à 2,5 et renforcera la qualité de sa gouvernance.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 février 2025 /CNW/ - Coway Co. Ltd, la « Best Life Solution Company », a officiellement lancé son plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de l'amélioration durable de la valeur actionnariale. Après avoir annoncé le mois dernier l'augmentation de son taux de rendement total pour les actionnaires de 20 % à 40 %, Coway lance maintenant des initiatives stratégiques supplémentaires visant à renforcer la valeur de l'entreprise.

Lors d'une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 13 février, Coway a identifié quatre indicateurs clés pour l'amélioration durable de la valeur pour l'actionnaire : croissance continue, amélioration du rendement pour les actionnaires, structure de capital appropriée et amélioration de la gouvernance. Sur la base de ces indicateurs, la société a formalisé sa stratégie d'amélioration de la valeur de l'entreprise, à savoir son plan d'amélioration de la valeur de l'entreprise (Corporate Value-Up Plan).

Stimuler la croissance continue : fixer des objectifs de revenus supérieurs à 5 000 milliards KRW en 2027

Coway vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2027, avec pour objectif de dépasser les 5 000 milliards KRW de recettes en 2027.

Pour atteindre cet objectif, l'entreprise se concentrera sur le développement de ses activités principales, l'expansion mondiale de ses activités, la croissance de nouvelles marques et de nouvelles initiatives commerciales.

Coway prévoit de conquérir de nouveaux marchés et d'établir des filiales locales, en mettant en œuvre des stratégies de marketing adaptées afin d'améliorer la reconnaissance de la marque à l'échelle mondiale. L'entreprise développera également des produits et des services localisés afin de renforcer sa compétitivité sur le marché mondial.

Coway élargira également ses gammes de produits et améliorera son marketing de l'expérience client par le biais de sa marque de sommeil et de bien-être, BEREX. L'entreprise vise à augmenter son offre de canaux hors ligne afin de renforcer l'expérience client en Corée du Sud, ainsi qu'à améliorer la notoriété globale de la marque BEREX grâce à des campagnes de marketing ciblées.

En outre, Coway s'apprête à entrer dans le secteur des soins aux personnes âgées en Corée du Sud afin de saisir de nouvelles opportunités commerciales pour une croissance durable. Par le biais de sa nouvelle filiale Coway Life Solutions, créée en octobre 2024, l'entreprise introduira des services de soins aux personnes âgées de nouvelle génération au cours du premier semestre 2025. Coway recherchera également activement des partenariats stratégiques et des collaborations technologiques pour développer de nouvelles opportunités commerciales.

Coway continuera à améliorer ses offres de base en élaborant des produits innovants et en augmentant ses investissements dans la recherche et le développement, l'informatique, le marketing et les services aux consommateurs. L'entreprise fera également des progrès dans l'espace numérique afin de renforcer la compétitivité de ses canaux et son efficacité opérationnelle.

Améliorer le rendement pour les actionnaires : augmenter le taux de rendement total pour les actionnaires à 40 %

Coway s'engage à trouver un équilibre entre le rendement durable pour les actionnaires, la croissance de l'entreprise et la stabilité financière en maintenant une répartition équilibrée entre le rendement pour les actionnaires et les réinvestissements dans la croissance future.

L'entreprise augmentera considérablement son taux de rendement total pour les actionnaires, qui passera de 20 % du revenu net consolidé à 40 %. Cela comprend les dividendes en espèces et les achats/retraites d'actions propres. Plus précisément, au cours de l'exercice 2024, Coway affectera 33 % aux dividendes en espèces et 7 % à l'achat d'actions propres/au départ à la retraite, sur la base du rapport de rendement total de 40 % pour les actionnaires. De l'exercice 2025 à l'exercice 2027, la société maintiendra le taux de rendement de 40 % pour les actionnaires tout en ajustant la proportion de dividendes en espèces et d'achats d'actions propres/retraites en fonction du rendement total pour les actionnaires.

Un représentant de Coway a déclaré : « Le taux de rendement de 40 % pour les actionnaires a été calculé en prévoyant les entrées et les sorties de fonds réelles attendues de cette année jusqu'en 2027. Sur la base de ces projections, nous avons défini un équilibre optimal entre le flux de trésorerie d'exploitation et l'effet de levier financier, tout en tenant compte de divers facteurs, tels que l'équilibre entre le rendement pour les actionnaires et les investissements pour la croissance future. »

Optimiser la structure du capital : Maintenir un rapport dette nette/BAII approprié

Coway a également établi de nouvelles lignes directrices financières destinées à garantir la stabilité financière de l'entreprise.

Coway prévoit d'utiliser un levier financier approprié, en tenant compte de ses capacités de remboursement basées sur les performances d'exploitation et en accélérant le calendrier des retours des actionnaires sur les résultats d'investissement. En conséquence, la société prévoit de gérer son rapport dette nette/BAII jusqu'à 2,5 afin d'assurer la stabilité financière tout en maintenant les charges financières à un niveau gérable.

Améliorer la gouvernance : renforcer l'indépendance et de la diversité du conseil d'administration

Coway s'engage à faire progresser ses pratiques de gouvernance d'entreprise. L'entreprise cherchera à faire passer son indicateur clé de gouvernance de 53 % en 2024 à 87 % d'ici 2026, dépassant ainsi de manière considérable la moyenne du marché en 2023, qui est de 49,5 %. Les indicateurs clés de gouvernance, en particulier ceux liés aux intérêts des actionnaires, seront améliorés en priorité.

Coway s'engage à renforcer l'indépendance de son conseil d'administration (CA) tout en promouvant une plus grande diversité. Depuis 2023, l'entreprise a mis en œuvre des lignes directrices sur l'indépendance du conseil d'administration afin de renforcer la transparence et la responsabilité. À l'avenir, Coway prévoit d'augmenter le nombre et la proportion d'administrateurs externes et de nommer des personnes hautement qualifiées possédant des compétences diverses afin de faire progresser les normes de gouvernance d'entreprise.

« Le plan d'amélioration de la valeur de l'entreprise de Coway constitue une base solide pour une croissance durable, qui profite à la fois à l'entreprise et à ses actionnaires, a indiqué Jangwon Seo, chef de la direction de Coway. Nous nous engageons à renforcer la gestion favorable aux actionnaires tout en mettant en œuvre un ensemble de stratégies destinées à accroître la valeur de l'entreprise et à assurer une croissance durable. »

Pour plus de détails sur le plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise de Coway, veuillez consulter la page des relations avec les investisseurs de l'entreprise.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

