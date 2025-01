Align Partners a soumis sa proposition d'actionnaire par l'entremise de Hannuri Law LLC, cabinet d'avocats basé à Séoul, le 7 janvier 2025

La proposition de l'actionnaire comprend une demande de taux de dividende qui devrait représenter 90 % du bénéfice net consolidé

Coway prévoit proposer son propre programme de taux de rendement des actionnaires en fonction de la finalisation des états financiers de la société, de l'état d'avancement de l'audit externe et du taux de rendement des actionnaires proposé de 40 %, séparément de la proposition de l'actionnaire

SÉOUL, Corée du Sud, le 27 janv. 2025 /CNW/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a publié une réponse officielle à la proposition d'actionnaire d'Align Partners Capital Management Inc. (« Align Partners »).

Align Partners a soumis sa proposition à Coway par l'entremise du cabinet d'avocats Hannuri Law LLC, basé à Séoul, le 7 janvier, avant de publier sa lettre aux actionnaires le 16 janvier 2025. L'entreprise a ensuite envoyé une réponse à la proposition de l'actionnaire par l'entremise du cabinet d'avocats Hannuri d'Align Partners le 21 janvier et a simultanément publié la réponse sur le site Web de l'entreprise consacré aux relations avec les investisseurs (RI).

La proposition de l'actionnaire demandait un taux de dividende représentant environ 90 % du bénéfice net consolidé de la société.

Ce chiffre dépasse considérablement l'objectif de rendement des actionnaires de 40 % fixé par la politique de rendement des actionnaires de Coway annoncée le 6 janvier, qui tient compte de la stabilité financière et de la croissance à long terme de l'entreprise.

Dans sa réponse, Coway a indiqué avoir fait savoir à son conseil d'administration qu'elle a reçu la proposition de taux de dividende de 90 % d'Align Partners et les détails y relatifs et prévoit de la soumettre à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la procédure en vigueur. La société a également déclaré que son propre programme sur le taux de rendement des actionnaires sera déterminé et soumis séparément, après un examen approfondi des états financiers finalisés, de l'avancement de l'audit externe et du taux de rendement des actionnaires proposé par la société, à savoir 40 %, comme elle l'a récemment annoncé dans le cadre d'une communication équitable.

Jangwon Seo, chef de la direction de Coway, a déclaré : « Nous ferons tout notre possible pour maximiser la valeur pour les actionnaires grâce à une génération continue de rendement, et nous vous demandons de continuer à nous faire confiance et à nous soutenir pour assurer la croissance soutenue de l'entreprise. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

