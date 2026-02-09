Depuis l'annonce de son plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise en 2025, Coway a constaté des progrès tangibles en matière de croissance des revenus, de rendement actionnarial, de solidité financière et de gouvernance.

À ce jour, l'entreprise a réalisé 247,3 milliards KRW en rendements pour les actionnaires, atteignant l'objectif de taux de rendement de 40 %

À compter de l'exercice 2026, Coway accordera la priorité aux dividendes en espèces afin d'obtenir un statut d'entreprise à dividende élevé et des avantages fiscaux pour les actionnaires

Rapport d'un taux de conformité amélioré de 74 % pour les indicateurs clés de gouvernance, Coway cible 93 % d'ici 2027

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février 2026 /CNW/ - Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », annonce aujourd'hui une évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de son plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise, décrivant les réalisations concrètes visant à accroître la valeur pour les actionnaires et détaillant sa feuille de route stratégique à moyen et à long terme.

L'an dernier, Coway a dévoilé son plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise, qui comprend les indicateurs clés suivants à atteindre d'ici 2027 : réaliser des revenus dépassant les 5 000 milliards KRW ; maintenir un taux de rendement actionnarial de 40 % ; gérer un ratio dette nette-EBIT pouvant atteindre 2,5 ; et améliorer ses cadres de gouvernance.

Depuis l'annonce du plan, Coway a effectué plusieurs examens internes des progrès de sa mise en œuvre et a préparé de façon proactive des mesures supplémentaires pour renforcer l'efficacité de l'exécution. Cette publication vise à communiquer une évaluation des résultats obtenus à ce jour, à partager les plans d'avenir aux actionnaires et au marché et à réaffirmer la crédibilité et l'impact positif de ses initiatives d'augmentation de la valeur.

Premiers progrès vers l'atteinte des objectifs de revenus : accélérer la feuille de route des 5 000 milliards KRW

En 2025, Coway a enregistré un chiffre d'affaires de 4 960 milliards KRW, soit une hausse de 15,2 % en glissement annuel. Cette performance dépasse largement l'objectif de taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % de l'entreprise, ce qui place Coway bien en avance sur l'échéancier pour dépasser son objectif de 5 000 milliards KRW d'ici 2027.

Coway a maintenu une croissance solide en 2025 grâce au renforcement de la compétitivité de ses activités nationales et à l'expansion continue de ses activités à l'international. Sur le marché intérieur, la croissance constante des comptes de location de purificateurs d'eau a servi à renforcer les fondements de l'activité principale de l'entreprise, tandis que sur le plan mondial, la croissance des revenus a été stimulée par l'expansion continue des filiales existantes à l'étranger, ainsi que par la croissance rapide des nouvelles entités.

Cette forte performance a été alimentée notamment par BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de Coway, lancée en 2022 dans le cadre de la vision stratégique du président Junhyuk Bang visant à générer de nouveaux moteurs de croissance. En 2025, BEREX a généré 719,9 milliards KRW en revenus nationaux et étrangers combinés.

Parallèlement aux lancements de produits BEREX sur les marchés internationaux et à l'expansion des gammes de produits dans une variété de catégories, conformément à la stratégie d'expansion mondiale du président, la contribution des marchés d'outre-mer au chiffre d'affaires global de Coway a augmenté à environ 40 % en 2025, renforçant ainsi la présence de Coway sur la scène mondiale.

Obtenir un taux de rendement de 40 % pour les actionnaires grâce à une exécution équilibrée

Coway a réussi à obtenir un taux de rendement total pour les actionnaires de 40 % en 2025, soit 247,3 milliards KRW. Cette performance a été possible grâce à un ensemble équilibré de 137,3 milliards KRW en dividendes en espèces et de 110,0 milliards KRW en acquisitions d'actions de trésorerie. La société a notamment mis hors circulation environ 1,9 million d'actions rachetées en 2017 et 2024 afin d'augmenter directement la valeur par action.

Tout en maintenant le taux de rendement de 40 % jusqu'en 2027, Coway accordera la priorité aux dividendes en espèces pour satisfaire aux exigences de la « High-Dividend Company » qui permettent aux actionnaires de bénéficier d'une imposition distincte sur le revenu de dividendes. L'entreprise maintiendra également un ratio de versement des dividendes d'au moins 25 % et augmentera le montant total des dividendes de plus de 10 % en glissement annuel. Les 15 % restants du fonds de rendement seront répartis de façon flexible entre les achats d'actions de trésorerie et les dividendes en espèces supplémentaires afin de maximiser les avantages fiscaux pour les actionnaires et le rendement total.

Maintien de la solidité financière et gestion stable de la structure du capital

Parallèlement à l'expansion des investissements de croissance et du rendement actionnarial, Coway s'efforce de gérer sa structure de capital cible de manière à assurer la stabilité financière. En 2025, le ratio dette nette-EBIT de la société s'établissait à 2,1, et Coway prévoit le gérer jusqu'à 2,5 d'ici 2027 grâce à une gestion continue et cohérente de la structure de capital.

Afin d'obtenir des fonds pour les investissements en croissance, le fonds de roulement et le rendement actionnarial, Coway utilise activement le financement par emprunt pour renforcer l'efficacité du capital, tout en conservant rigoureusement son risque de cote de crédit afin de renforcer sa viabilité financière à long terme.

Renforcement des taux de conformité pour les indicateurs clés de gouvernance

Depuis l'annonce initiale de son plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise, Coway a signalé une augmentation de son taux de conformité aux indicateurs clés de gouvernance à 74 %, une hausse attribuable à une augmentation de la proportion d'administrateurs externes à 67 % ainsi qu'à la création d'un comité de rémunération entièrement composé d'administrateurs externes.

Coway a également établi une feuille de route à moyen et à long terme pour l'avancement de sa gouvernance d'entreprise. En 2026, la société prévoit de mettre sur pied un comité des transactions internes et un système d'administrateur indépendant principal afin d'améliorer davantage sa gouvernance d'entreprise, et entreprendra également des modifications à ses statuts conformément aux récentes révisions de la loi sud-coréenne sur le commerce. D'ici 2027, Coway vise à atteindre un taux de conformité aux indicateurs clés de gouvernance de 93 % grâce à des mesures comme l'adoption de systèmes de vote électronique et de vote cumulatif.

Un responsable de Coway a déclaré : « Depuis l'annonce de notre plan d'augmentation de la valeur de l'entreprise, nous avons produit des résultats tangibles pour notre taux de croissance, notre rendement actionnarial et nos normes de gouvernance. À l'avenir, nous continuerons de surveiller de près la mise en œuvre du plan à l'aide d'indicateurs clés, et nous resterons déterminés à adopter une approche équilibrée qui renforce à la fois l'investissement dans les moteurs de croissance futurs et le rendement des actionnaires, assurant ainsi l'amélioration constante de la valeur de l'entreprise à moyen et à long terme. »

Pour de plus amples renseignements sur le plan d'augmentation de la valeur de Coway, veuillez consulter la page Relations avec les investisseurs de la société.

À propos de Coway Co., Ltd

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Viêt Nam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.

CONTACT : Sein Oh, responsable mondial des relations publiques, [email protected], 82-10-9592-9502