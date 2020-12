COVID-19 - Une feuille de route et un Plan pour préparer la relance dès 2021

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la crise, la Ville de Montréal est au cœur d'une lutte de tous les instants contre la pandémie de la Covid-19. Afin de soutenir les commerçants, les artistes et les entrepreneurs montréalais qui sont durement frappés par la crise sanitaire et ses conséquences, la Ville a fait preuve d'agilité afin d'offrir de l'aide d'urgence. Bien que la crise soit loin d'être terminée, la Ville prépare dès maintenant la relance de la métropole et présente aujourd'hui sa vision et ses mesures de relance dès 2021.

La feuille de route de la Ville de Montréal pour la relance, présentée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, a été établie de concert avec de nombreux experts et acteurs économiques de Montréal. Cette feuille de route rassemble les différents éléments de la vision du Montréal de demain pour assurer une relance verte et inclusive, de même qu'une enveloppe de 60 M$, qui permettra de financer 10 mesures phares dès 2021.

« Dès le mois d'avril, la Ville a mobilisé les experts et les acteurs économiques de Montréal, en plus des organisations qui participent à son développement, pour planifier l'après-crise. Le monde des affaires, le secteur communautaire et associatif, le milieu universitaire et les deux paliers de gouvernement supérieurs, tous ont accepté de mettre l'épaule à la roue. Pour une ville comme Montréal, la relance passe par l'engagement des partenaires, mais également des gouvernements supérieurs. Je le répète, la Ville ne peut pas financer à elle seule les projets porteurs de développement qui seront pourtant le nerf de la guerre de la relance. Mais la Ville peut et doit partager sa vision du développement de son territoire, en lien avec les besoins de ses citoyennes et citoyens et avec l'ambition de remettre la métropole sur le chemin de la croissance », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Des investissements de 60 M$

Comme première mesure de ce plan de relance qui prendra forme sur un horizon de 10 ans, la Ville injecte une somme de 60 M$, qui permettra de financer 10 mesures dès 2021, pour soutenir les secteurs les plus fragilisés, tout en jetant les bases d'une économie plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient - 10 M$ Une impulsion pour la vitalité commerciale - 12,2 M$ Un soutien accru aux industries culturelles et créatives - 5,6 M$ Un virage vert pour réussir la transition - 8 M$ L'économie sociale, une alliée pour la reprise - 6 M$ L'autonomie alimentaire et l'agriculture urbaine - 5 M$ Le développement du territoire au cœur de la relance de Montréal - 4,7 M$ L'innovation au service de la relance - 3 M$ L'humain au cœur de notre économie - 3,2 M$ Le rayonnement comme fondement d'une métropole de calibre international - 2,3 M$

« Notre plan prévoit notamment une stratégie ambitieuse pour un centre-ville fort et avant-gardiste, des mesures de soutien adaptées aux secteurs fragilisés, de même que des projets favorisant une relance inclusive et durable. Avec l'humain et l'innovation au cœur de nos actions, plusieurs initiatives seront déployées afin d'affirmer le leadership de Montréal en matière d'investissement responsable, social et équitable envers les générations futures. En somme, les actions de ce plan jettent les bases d'une prospérité durable et d'une plus grande résilience pour notre métropole », a affirmé Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

Pour accéder la feuille de route de la Ville de Montréal pour préparer la relance : https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1607007571/portail/x7xpp1te2xjbpsm9rqlh.pdf

Pour consulter les 10 mesures totalisant 60 M$ : https://montreal.ca/articles/plan-de-relance-economique-2021

Ligne Affaires Montréal

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures disponibles peuvent contacter la ligne Affaires Montréal, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville de Montréal en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

