COVID-19 -- Scale AI passe à l'action et finance huit projets pour aider le Canada à traverser la crise

MONTRÉAL, le 3 mai 2020 /CNW Telbec/ - Face à l'urgence posée par la crise de la COVID-19, Scale AI a lancé un appel de projets pour trouver des idées et des solutions pouvant aider le Canada à relever le défi grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle (IA). Et le milieu n'a pas manqué d'idées, ce sont plus de 120 projets qui ont été reçus en à peine trois semaines. Huit d'entre eux ont déjà franchi toutes les étapes d'analyse et d'approbation et sont annoncés aujourd'hui, pour des investissements de plus de 3,4 M$.

« Notre gouvernement mobilise toutes ses ressources dans la lutte contre la COVID-19, et c'est formidable de voir l'industrie faire sa part. Je suis fier de l'engagement des supergrappes, comme Scale AI, qui se sont mobilisées pour tirer parti de leur large membership et de la solide base industrielle du Canada pour affronter la COVID-19. Ensemble, nous protégerons la santé et la sécurité de tous les Canadiens », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Julien Billot, directeur général de Scale AI, souligne : « Pour faire face à la crise, nous avons mis en place un programme exceptionnel visant à développer et financer très rapidement des projets pertinents et efficaces. Outils d'analyse pour la recherche et les essais cliniques, coordination des services aux patients, gestion des approvisionnements pour les médicaments, le matériel médical ou les produits alimentaires et de première nécessité, l'IA démontre une nouvelle fois sa capacité de soutenir tous les secteurs pour améliorer leur efficacité. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de Scale AI, ajoute : « La mission de Scale AI est de soutenir la prospérité et la croissance du Canada. Répondre présent en temps de crise va de soi et c'est dans cet état d'esprit que nous avons mobilisé notre équipe pour participer à l'effort national visant à répondre aux défis posés par la pandémie. Alors que l'agilité est cruciale, ces projets font aussi la démonstration que l'IA est une réalité d'aujourd'hui, avec des solutions qui peuvent se déployer rapidement. »

Huit projets totalisant des investissements de plus de 3,4 M$

Les projets soutenus s'intègrent dans les différents axes d'intervention de Scale AI, avec des projets développés par l'industrie, des projets de recherche ainsi qu'une initiative relative à l'accélération des start-up.

Optimisation de la distribution des tests diagnostiques pour la COVID-19 L'entreprise : Roche Diagnostics,

division de Hoffmann-La Roche Limitée Investissement de Scale AI : 500 k$

Investissement total : 600 k$ Avec la demande sans précédent de tests diagnostiques pour la COVID-19 et malgré l'accélération continue de la production, l'offre pour ces tests demeure limitée. Cette solution d'IA sera alimentée par un modèle de prévision robuste et un moteur d'optimisation d'allocation qui tiendra compte des contraintes mondiales d'approvisionnement, de la capacité nationale de tester et des circonstances en évolution. François Drolet, Directeur, affaires publiques : « Notre capacité à faire face à la pandémie de la COVID-19 repose sur l'agilité et la collaboration entre tous les acteurs. L'IA nous offre de nouvelles capacités de prévision et d'intervention rapides qui profitent à l'ensemble des intervenants en santé publique, aux professionnels de la santé et -- ultimement -- aux patients. » Système d'assistance numérique intelligent Les entreprises : Careteam Technologies & FleetOps Investissement de Scale AI : 500 k$

Investissement total : 500 k$ Le réseau de soutien des personnes vulnérables, notamment les services professionnels à domicile et les proches aidants, est totalement bouleversé par la crise actuelle. Le projet vise à outiller les organismes communautaires et les bénévoles pour documenter les besoins et gérer les interventions de façon coordonnée sur une plateforme numérique qui rassemble les acteurs locaux. Dre. Alexandra T. Greenhill, PDG et cheffe de la direction médicale : « L'intelligence numérique et artificielle ont de multiples applications et le milieu communautaire est confronté à un saut technologique important. Notre approche mise sur la collaboration entre tous les acteurs et le partage des données afin d'offrir un meilleur soutien aux personnes qui en ont besoin. » Chris Atkinson, fondateur et PDG de FleetOp : « L'application de nos innovations pour développer rapidement une solution numérique pour aider les personnes qui sont aux prises avec la crise représente un défi passionnant pour notre équipe d'ingénieurs. » Capacité de distribution rapide des marchandises essentielles des cargos L'entreprise : Administration portuaire de Montréal et CargoM Investissement de Scale AI : 500 k$

Investissement total : 500 k$ Les réseaux de distribution sont sous tension, avec la nécessité de livrer rapidement les produits de première nécessité en santé et en alimentation, alors que d'autres secteurs fonctionnent au ralenti. La solution basée sur l'IA permet d'optimiser l'identification et la priorisation des marchandises critiques arrivant par conteneurs au port de Montréal pour assurer la distribution rapide de biens essentiels, comme l'équipement médical et les produits alimentaires, dans le contexte actuel lié à la COVID-19. Daniel Dagenais, vice-président Opérations de l'Administration portuaire de Montréal : « Avec un système de gestion et de traitement des données déjà bien implanté, nous sommes en mesure de déployer rapidement des solutions supplémentaires pouvant optimiser les processus de déchargement et réduire le temps de séjour à moins de 12 heures des conteneurs renfermant des produits critiques, dans le but d'assurer la continuité des soins et des services offerts à la population, dans le contexte lié à la COVID-19. » Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM : « Ce projet innovant met de l'avant à la fois la collaboration entre les acteurs de la chaîne logistique et les forces de Montréal en matière d'intelligence artificielle, pour contribuer à notre effort collectif face à la COVID-19 avec des solutions concrètes et efficaces. » Réponse à la crise de la COVID-19 pour les soins à domicile L'entreprise : AlayaCare Les partenaires : Les Services Bien Chez Soi, Polytechnique Montréal Investissement de Scale AI : 297,5 k$

Investissement total : 312,5 k$ Alors que les soins à domicile sont perturbés par la crise de la COVID-19, cette solution vise à créer un nouvel outil de suivi de la santé tant des patients que des intervenants. Cet outil permet à la fois de protéger leur santé, de limiter les risques de propagation du virus et d'assurer la continuité des soins et des services, que ce soit en personne ou par une nouvelle offre de consultations virtuelles. Naomi Goldapple, Directrice AlayaLabs de AlayaCare : « La lutte collective contre la COVID-19 met en lumière le travail exceptionnel des équipes de soin déployées pour les patients. Nous sommes fiers de contribuer, à notre façon, avec des solutions en IA qui permettent d'assurer la continuité des soins à domicile de façon sécuritaire. » Accès à des ressources sur la COVID-19 par le biais d'un agent conversationnel (chatbot) L'entreprise : Dialogue Technologies Les partenaires : Mila, Nu Echo, Samasource, Google, John Hopkins University et Dataperformers Investissement de Scale AI : 500 k$

Investissement total : 500 k$ Alors que le public a de nombreuses questions sur la COVID-19 et que les lignes 811 et les interventions en télémédecine se multiplient, les équipes d'infirmières ne suffisent pas à la demande. Dialogue développe un projet pour améliorer le service de l'agent conversationnel (chatbot) public automatisé : Chloé pour la COVID-19. Le système vise à faciliter l'accès rapide des citoyens aux informations pertinentes et à permettre aux professionnels du système de santé de se concentrer sur les tâches qui nécessitent leur expertise, tout en protégeant le public et en évitant la désinformation. Alexis Smirnov, cofondateur et chef de la technologie chez Dialogue : « Depuis l'apparition de la Covid-19, notre équipe a travaillé sans relâche pour créer des outils visant à aider les Canadiens à traverser cette crise. Travailler avec des chefs de file de l'IA et des systèmes conversationnels, avec le soutien de Scale AI nous permettra de continuer à améliorer l'expérience des patients, tout en réduisant la pression sur le système public de santé. » Renforcement de l'apprentissage profond en recherche de molécules antivirales efficaces contre la COVID-19 L'organisation : Mila Investissement de Scale AI : 125 k$

Investissement total : 250 k$ Pour accélérer l'interprétation des données de la recherche de molécules antivirales efficaces dans la lutte contre la COVID-19, le projet tire parti d'un nouvel algorithme d'apprentissage profond pour exploiter les capacités de l'intelligence artificielle au service de la recherche fondamentale et transférer ce savoir en recherche appliquée. Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila : « Toute la vocation de Mila se retrouve dans ce projet, à la jonction entre les disciplines et les types de recherche, au service du bien commun. Souvenons-nous de cet esprit de collaboration quand, espérons-le, nous retrouverons une vie plus normale. Cet esprit, c'est aussi celui de la science, où l'accent est mis sur la joie de comprendre, de partager et de découvrir ensemble des solutions. » Encadrement numérique des essais cliniques pour une évaluation accélérée d'un nouveau traitement de la COVID-19 basé sur la colchicine L'organisation : Institut de Cardiologie de Montréal Investissement de Scale AI : 100 k$

Investissement total : 300 k$ Ce projet permettra de développer une infrastructure intelligente pour encadrer des essais cliniques en optimisant la gestion du consentement éclairé des patients, ainsi que la saisie, le filtrage et l'analyse des données d'une étude d'évaluation d'un traitement basé sur la colchicine pour réduire la mortalité de la COVID-19. Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal : « Alors que le temps est un élément clé dans la recherche de traitements, l'intelligence artificielle nous permet de réduire des éléments qui ralentissent la réalisation des études cliniques. Ce cadre numérique, autorisé par Santé Canada et la FDA, nous permet de faciliter le travail des médecins et des chercheurs dans le cadre du déploiement d'une étude clinique dont les résultats seront décisifs dans le traitement de la COVID-19. » Programme de relance de CDL L'organisation : Creative Destruction Lab Investissement de Scale AI : 500 k$

Investissement total : 500 k$ Le Creative Destruction Lab adapte son programme de mentorat basé sur les objectifs pour permettre aux start-up de relever les défis posés par la COVID-19 en matière de santé publique et de relance économique. Les projets sélectionnés profiteront du soutien et de l'expertise d'entrepreneurs, d'économistes, de scientifiques, d'inventeurs, de chefs d'entreprise et d'investisseurs de premier plan. Sonia Sennik, directrice générale du Creative Destruction Lab : « La mission du CDL est de transformer les projets scientifiques en produits et services à grande échelle qui pourront profiter à l'humanité. Nous concentrons notre processus de mentorat structuré sur le soutien aux organisations confrontées à une situation sans précédent. »

À propos de Scale AI (scaleai.ca)

Supergrappe canadienne spécialisée en intelligence artificielle (IA), Scale AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation qui accélère l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et qui contribue au développement d'un écosystème canadien de classe mondiale en IA.

Soutenue par près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA, Scale AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons canadiens du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Renseignements: Source : Isabelle Turcotte, vice-présidente marketing et communications chez Scale AI; Contact : Camille Bélanger, c : 514-967-3950, [email protected]

Liens connexes

https://scaleai.ca/