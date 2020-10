COVID-19 - Réintensification des actions de la CNESST partout au Québec

Tous unis pour combattre la pandémie

QUÉBEC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) va accroître dès aujourd'hui ses actions sur le terrain et mènera des interventions intensives à la grandeur de la province pour lutter contre la propagation de la COVID-19. En outre, considérant la situation particulière dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, la CNESST y réalisera des blitz d'intervention immédiats en collaboration avec la Santé publique.

La situation actuelle commande une action rapide et efficace pour limiter les éclosions, qui prennent de l'ampleur dans plusieurs villes et régions du Québec.

Déployés sur le terrain, les inspecteurs et les inspectrices de la CNESST vérifient si les milieux de travail ont mis en place et appliquent les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité de toutes et de tous. Entre le 13 mars et le 17 octobre, les inspecteurs ont réalisé plus de 12 277 interventions relativement à la COVID-19, notamment à la suite de 3 375 plaintes et de 37 droits de refus de travail conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

La CNESST intensifie aussi ses actions de promotion en prévention, en collaboration avec différents ministères et organismes qui ont répondu présents ce matin. On peut actuellement compter sur 300 agents de promotion en prévention qui seront déployés au cours des prochains jours sur le terrain pour soutenir les milieux de travail dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. Il s'agit de membres du personnel du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la Ville de Québec. Ceux-ci viennent renforcer le travail des 300 inspecteurs et inspectrices de la CNESST.

La santé et la sécurité : une responsabilité partagée, un appel à tous

Les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses ont une responsabilité partagée en matière de prévention. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble, grâce à la vigilance de tous et de toutes et à l'appui de la CNESST, que nous allons réussir. Chaque personne, quels que soient son milieu de travail et son rôle, est invitée à faire leur part et à s'engager dans la lutte contre la COVID-19.

D'une part, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures d'identification, de contrôle et d'élimination de ce risque biologique. Les mesures de prévention préconisées reposent sur les principes de l'exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail, de distanciation physique, de l'hygiène des mains, de l'étiquette respiratoire ainsi que du maintien de mesures d'hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés.

D'autre part, il appartient aux travailleurs et aux travailleuses de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l'article 49 de la LSST.

« L'engagement des travailleurs et des travailleuses ainsi que des employeurs est nécessaire plus que jamais pour endiguer la pandémie. La présence sur le terrain des inspecteurs de la CNESST et des agents de promotion en prévention nous aidera à freiner la propagation du virus dans les lieux de travail. Ce n'est pas le temps de ménager nos efforts dans ce contexte particulier. Dans tous les milieux de travail, petits et grands, il faut rester vigilants, pour la santé de tous. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Alors que la pandémie est toujours active, nous avons comme priorité de protéger la santé et d'assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et travailleuses. Nous comptons sur la collaboration de tous pour redoubler d'ardeur dans l'application des mesures sanitaires et de sécurité. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité du travail et consulter les différents outils disponibles pour lutter contre la COVID-19 : cnesst.gouv.qc.ca

Pour obtenir du soutien ou des renseignements de la part de la CNESST, communiquez avec nos préposés en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx

