« Dans le contexte actuel, notre priorité demeure la santé de tous. Cependant, nous devons garder à l'esprit notre responsabilité de poursuivre nos efforts afin de réduire notre empreinte écologique. Ainsi, ces objets, non biodégradables et potentiellement contaminés, se retrouvent en grande partie dans les sites d'enfouissement ou, pire encore, dans les égouts et les cours d'eau. J'encourage donc les employés et les citoyens à déposer leurs équipements de protection individuelle dans les différents points de dépôt que nous avons mis à leur disposition. Ce petit geste aura certainement un impact énorme sur l'environnement. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Les boîtes accessibles à la population et aux employés municipaux se trouvent aux endroits suivants : Mairie, Bibliothèque du Boisé, Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, Centre des loisirs et Complexe sportif.

Des boîtes supplémentaires ont été ajoutées aux Ateliers municipaux pour répondre aux besoins spécifiques des employés de la Direction des travaux publics de l'arrondissement.

Une fois pleines, les boîtes sont envoyées à Terracycle, qui récupère et transforme leur contenu en de nouvelles matières premières, comme des granules de plastique. Celles-ci sont par la suite utilisées pour fabriquer de nouveaux objets, comme des palettes ou des boîtes de rangement, ou encore du mobilier urbain en bois synthétique.

TerraCycle est une société de gestion des déchets novatrice qui recycle des produits traditionnellement considérés comme non recyclables.

Selon l'ONU, d'après un article publié en ligne en juillet dernier, il est à prévoir « qu'environ 75% des masques et autres outils utilisés durant la pandémie se retrouvent dans des décharges ou flottent dans les mers » (source : Cinq choses à savoir sur les masques jetables et la pollution plastique). Ainsi, Saint-Laurent a pris l'initiative de trouver une solution concrète à cette problématique réelle qui risque de se poursuivre au cours des prochains mois, voire des prochaines années, et de causer des dommages irréversibles à l'environnement et à la biodiversité.

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste du territoire montréalais. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, il offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports et les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

