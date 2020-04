COVID-19 : Québec doit prendre exemple sur la Saskatchewan en mettant en place une subvention d'urgence aux PME

MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - Hier, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé le nouveau Saskatchewan Small Business Emergency Payment (SSBEP), une subvention unique aux PME qui ont dû temporairement fermer ou réduire considérablement leurs activités en raison de la COVID-19. Cette aide sera versée en fonction du 15 % du chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise jusqu'à un maximum de 5 000 $.

La FCEI souligne le leadership dont fait preuve la province qui, avec un tel programme, aidera à résoudre les problèmes de liquidité auxquels les petites et moyennes entreprises sont confrontées aujourd'hui. Elle encourage aussi vivement le gouvernement du Québec à suivre le pas en mettant en place une subvention d'urgence pour les PME québécoises.

« 30 % des PME du Québec, dont plusieurs commerces de proximité, disent ne pas avoir les liquidités pour tenir le mois d'avril. C'est aujourd'hui qu'on peut les aider à survivre, les garder dans notre paysage et s'assurer de leur contribution à notre économie. Il faut privilégier l'aide directe comme l'a fait hier le gouvernement de la Saskatchewan. N'attendons pas pour agir. Une fois les entreprises tombées, nous ne pourrons pas les ressusciter, » a commenté François Vincent, vice-président à la FCEI.

Pour rappel, les dernières données de sondage révèlent que 63 % des PME au Québec et au Canada pensent ne pas pouvoir compenser les pertes de revenus lorsque l'urgence de la COVID-19 sera passée.

Un fonds de subvention d'urgence pour les PME

La recommandation principale de la FCEI est la mise en place d'un fonds de subvention d'urgence de 5 000 $ par mois pour les PME qui sont obligées de fermer complètement ou partiellement ainsi que pour celles qui sont touchées par les pertes de revenus.

La FCEI recommande également au gouvernement du Québec les mesures suivantes :

Émettre un moratoire sur le paiement des loyers commerciaux tout en s'assurant de ne pas pénaliser les propriétaires;

Donner un congé de cotisations des charges salariales (RRQ, RQAP, CNESST, etc.);

Donner un congé de taxes scolaires;

Donner un soutien pour aider les PME à instaurer le télétravail (achat de matériel informatique, logiciels, etc.);

Suspendre les factures d'Hydro-Québec.

« Au moment où le Québec connaît une hausse sans précédent du taux de chômage, le gouvernement peut agir pour préserver contre de nouvelles mises à pied et sauver la vie de petites et moyennes entreprises. Les PME sont une source considérable d'emplois. Nos entreprises indépendantes sont issues de nos communautés et sont vitales pour toutes nos régions et pour l'économie du Québec, » a conclu M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/