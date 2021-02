COVID-19 - Montréal rappelle les modifications à son offre de services

MONTRÉAL, le 7 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19 et en conformité avec les nouvelles directives décrétées par le gouvernement du Québec, Montréal rappelle les modifications qu'elle apportera à son offre de services à compter du 8 février.

Activités de sport et de loisirs extérieurs

Les activités de sports et de loisirs pourront être pratiquées dans des lieux extérieurs où elles sont permises et si elles se font selon les modalités suivantes :

Entre des personnes qui habitent à la même adresse, pour lesquelles il n'y a pas de distance minimale requise.

Dans le cadre d'un cours auquel seules des personnes qui habitent à la même adresse y participent et qu'une distance de deux mètres est maintenue entre le formateur et les autres personnes.

Par un groupe ne comptant pas plus de quatre personnes auquel peut s'ajouter une cinquième personne pour guider ou encadrer et qu'une distance de deux mètres soit maintenue entre toutes les personnes.

Aucune activité n'est permise dans un contexte d'une ligue, d'un tournoi ou d'une compétition.

Installations sportives intérieures

Les installations sportives intérieures resteront fermées, à l'exception pour la pratique d'un sport professionnel de haut niveau ou d'un sport en lien avec une formation en milieu scolaire.

Bibliothèques

À compter du lundi 8 février, la majorité des bibliothèques de Montréal vont graduellement donner accès au rayonnage. Les bibliothèques continueront de mettre à la disposition des usagères et usagers des places assises individuelles et le matériel informatique pour lesquels il sera nécessaire de réserver par téléphone ou sur place. Le retour des documents et les services à distance seront maintenus. Les horaires des bibliothèques resteront les mêmes.

Musées et Espace pour la vie

Les musées et les installations d'Espace pour la vie (Biodôme et Jardin botanique) ouvriront leurs portes. Les billets devront être achetés en ligne à l'avance, pour une visite à heure fixe, sur le site internet. Le Planétarium demeurera fermé puisque sa salle de diffusion ne sera pas accessible, comme toutes les salles de cinéma ou de spectacles. Rappelons que l'Insectarium est en travaux.

Bureaux Accès Montréal et comptoirs des permis

Les Bureaux Accès Montréal et les comptoirs des permis resteront ouverts. Certains comptoirs fonctionneront sur rendez-vous seulement. Le traitement et l'octroi des permis de construction ou rénovation se poursuivront. Il n'y aura aucune délivrance de permis d'occupation temporaire du domaine public pour tout événement artistique, culturel, social ou sportif.

Centres communautaires ou culturels

Des activités en lien avec la santé et les services sociaux offertes par un organisme communautaire ou dans le cadre d'un programme d'enseignement, d'un tournage, d'une production audiovisuelle ou d'une captation d'un spectacle pourront avoir lieu dans les centres communautaires. Des associations professionnelles, des entreprises, un tribunal, un ministère ou une organisation publique pourront également y tenir des activités jugées essentielles.

Consultations publiques et séances de conseil d'arrondissement

Les consultations publiques et les séances de conseil d'arrondissement auront lieu en mode virtuel.

Cour municipale

Toutes les activités judiciaires de la cour municipale seront maintenues, incluant celles qui auront lieu en soirée. Certains comptoirs de service à la clientèle de la cour municipale demeureront toutefois fermés jusqu'à nouvel ordre.

Écocentres

Les écocentres resteront ouverts, du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.

Inspections

Les inspections de prévention incendie et de salubrité se poursuivront de même que les activités de la brigade canine.

Plus de détails :

Montréal tient à souligner que la prévention des infections est la responsabilité de toutes et tous et demande à la population de suivre les recommandations sanitaires émises par la Direction régionale de santé publique. Les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le Portail Web de Montréal afin d'obtenir de plus amples renseignements concernant l'état des lieux et des services municipaux.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]