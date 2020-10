COVID-19 - Montréal rappelle les modifications à son offre de services

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19 et en conformité avec le report des mesures mises en place par le gouvernement du Québec lors du passage de la Communauté métropolitaine de Montréal au Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge), Montréal rappelle les modifications qu'elle a récemment apportées à son offre de services.

Activités extérieures

Toute activité organisée à l'extérieur, comme le nettoyage des berges, est interdite. Les plateaux sportifs extérieurs, les jardins communautaires et les événements de type cinéparc sont, pour leur part, permis.

Bibliothèques

Le prêt de livres sans contact est possible. Les activités organisées sont interdites.

Bureaux Accès Montréal et comptoirs des permis

Les Bureaux Accès Montréal et les comptoirs des permis restent ouverts. Le traitement et l'octroi des permis de construction ou rénovation se poursuivent. Il n'y a aucune délivrance de permis d'occupation temporaire du domaine public pour tout événement artistique, culturel, social ou sportif.

Centres communautaires ou culturels

Tous les loisirs, en dehors du contexte scolaire, doivent être suspendus. Ainsi, aucune activité de loisir organisé ne pourra avoir lieu. Les cours de groupe seront interdits.

Consultations publiques et séances de conseil d'arrondissement

Les consultations publiques et les séances de conseil d'arrondissement ont lieu en mode virtuel. Il n'y aura aucune rencontre en personne entre des groupes de citoyennes et citoyens et les autorités municipales.

Cour municipale

Les activités de la Cour municipale en personne sont maintenues.

Écocentres

Les écocentres restent ouverts.

Inspections

Les inspections de prévention incendie et de salubrité se poursuivent de même que les activités de la brigade canine.

Installations sportives

Tous les sports organisés, en dehors du contexte scolaire, sont suspendus. Ainsi, aucune activité sportive organisée ne peut avoir lieu. Les cours de groupe et la pratique de sports encadrée sont interdits.

Les installations sportives intérieures demeurent ouvertes pour permettre la pratique libre.

Afin de faciliter la recherche d'informations, Montréal rend accessible une carte interactive qui répertoriant l'ensemble des installations de l'agglomération de Montréal qui accueillent les activités sportives actuellement permises, et ce, en vertu des ordonnances gouvernementales liées à la COVID-19.

Musées et Espace pour la vie

Les musées et les installations d'Espace pour la vie (Biodôme; Jardin botanique, ses serres et ses espaces extérieurs; Planétarium) sont fermés. Rappelons que l'Insectarium est en travaux.

Plus de détails :

La Ville de Montréal tient à souligner que la prévention des infections est la responsabilité de tous et demande à la population de suivre les recommandations émises par la Direction régionale de santé publique. Les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le Portail Web de Montréal afin d'obtenir de plus amples renseignements concernant l'état des lieux et des services municipaux.

