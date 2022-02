COVID-19 - Montréal annonce le renouvellement de l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération et certains ajustements à son offre de services municipaux

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En vertu de la Loi sur la sécurité civile, le comité exécutif a renouvelé le 21 février l'état d'urgence pour une durée de 5 jours pour l'agglomération de Montréal. Par ailleurs, conformément aux plus récents allègements sanitaires, Montréal annonce certains ajustements à son offre de services municipaux.

Rappelons que les mesures sanitaires ainsi que l'application du passeport vaccinal, selon les modalités émises par le gouvernement du Québec, demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

État d'urgence

Décrété le 21 décembre 2021, l'état d'urgence local accorde des pouvoirs exceptionnels permettant de faire face à la pandémie qui sévit actuellement sur le territoire de l'agglomération, notamment en favorisant la mobilisation des ressources matérielles et humaines requises à la lutte à la COVID-19.

Ajustements aux services municipaux

Pour toutes les salles de diffusion, d'événement ou d'entraînement sportif, l'assistance maximale est fixée à 50 % de la capacité d'accueil habituelle de la salle.

Par ailleurs, seul le masque de procédure sera accepté à titre de couvre-visage pour le public.

Rappelons que toute personne du public doit demeurer assise à sa place et que le passeport vaccinal est obligatoire.

Important :

Certaines dispositions pourraient fortement limiter la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements, les citoyennes et citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux afin de prévoir leurs déplacements.

