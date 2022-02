COVID-19 - Montréal annonce des modifications à son offre de services suite aux allégements sanitaires du gouvernement

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Conformément aux plus récents allégements sanitaires communiqués par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Montréal annonce certaines modifications à son offre de services. Ces changements sont en vigueur progressivement depuis aujourd'hui.

Rappelons que les mesures sanitaires ainsi que l'application du passeport vaccinal, selon les modalités émises par le gouvernement du Québec, demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

SPORTS ET LOISIRS

À l'intérieur:

Les activités de sports et loisirs peuvent être pratiquées seul ou en groupe de 25 personnes maximum;

La pratique libre, les matchs et les cours sont autorisés, mais les compétitions et les tournois demeurent non permis;

Les vestiaires seront accessibles à 50 % de leur capacité;

Les spectateurs sont autorisés lors d'entraînements ou d'événements sportifs, jusqu'à une capacité de 50 % de la salle et pour un nombre maximal de 500 personnes;

L'accès aux vestiaires est permis, mais à capacité limitée;

Les concessions alimentaires sont ouvertes dans la plupart des lieux;

Les salles d'entraînement physiques, les centres de golf intérieur et les centres d'escalade intérieure sont désormais ouverts à 50 % de leur capacité.

À l'extérieur:

Les activités libres sont autorisées sans limite de participants;

Les compétitions et les tournois sont permis.

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Jusqu'à 5 000 spectateurs sont autorisés à assister à un événement extérieur sportif ou culturel ouvert au public.

IMPORTANT

Certaines dispositions pourraient fortement limiter l'offre de services, la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements, les citoyennes et citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux ainsi que la page Loisirs Montréal afin de prévoir leurs déplacements.

