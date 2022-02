COVID-19 - Montréal annonce des modifications à son offre de services en culture, sports et loisirs

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Conformément aux plus récentes directives émises par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Montréal annonce certaines modifications à son offre de services en matière de culture, sports et loisirs. Ces changements sont en vigueur progressivement depuis le lundi 7 février 2022.

Rappelons que les mesures sanitaires ainsi que l'application du passeport vaccinal, selon les modalités émises par le gouvernement du Québec, demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Installations culturelles

Réouverture progressive des installations culturelles suivantes :

les salles de spectacles;

le Planétarium Rio Tinto Alcan ( https://espacepourlavie.ca/ )

Les salles de spectacle sont ouvertes à capacité limitée et le passeport vaccinal est obligatoire.

Les exigences suivantes doivent également être respectées en tout temps:

l'assistance maximale de chaque salle est fixée à 50 % de sa capacité habituelle, sans dépasser un maximum de 500 personnes;

toute personne du public doit demeurer assise à sa place.

Événements extérieurs

Un maximum de 1 000 personnes par site est permis lors des événements extérieurs ouverts au public, ce qui inclut les festivals.

Activités en bibliothèque et dans les maisons de la culture

La reprise des activités intérieures destinées aux jeunes de moins de 18 ans, que ce soient des ateliers, animations, rencontres, ou heure du conte, est désormais permise. Toutefois, la capacité maximale est limitée à 25 personnes ou moins, et ce, dépendamment de la taille de la salle.

Plus de détails sur les événements culturels: https://montreal.ca/evenements

Sports



Spectateurs: les spectateurs sont autorisés lors d'entraînements ou d'événements sportifs intérieurs selon les modalités suivantes:

À l'intérieur :

l'assistance maximale de chaque salle est fixée à 50 % de sa capacité habituelle, sans dépasser un maximum de 500 personnes;

toute personne du public doit demeurer assise à sa place.

À l'extérieur : jusqu'à 1000 spectateurs sont autorisés pour un entraînement ou événement sportif s'il s'agit d'un événement ouvert au public.

Important:

Certaines dispositions pourraient fortement limiter la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements, les citoyennes et citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux afin de prévoir leurs déplacements.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]