COVID-19 - Montréal annonce certains ajustements quant à la capacité maximale de ses installations

MONTRÉAL, le 12 mars 2022 /CNW Telbec/ - Conformément aux plus récents allègements sanitaires décrétés par le gouvernement du Québec en matière de lutte contre la COVID-19, Montréal annonce des ajustements quant à la capacité maximale permise au sein de ses installations municipales.

Ainsi, dès aujourd'hui , l'ensemble des installations municipales sont accessibles à leur pleine capacité. Cela inclut, les salles de diffusion, d'événement ou d'entraînement, etc. De plus, le passeport vaccinal n'est plus exigé dans nos installations.

Rappelons que Montréal se conforme aux modalités émises par le gouvernement du Québec en matière de mesures sanitaires et d'application du passeport vaccinal.

Important:

Certaines dispositions pourraient fortement limiter la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements, les citoyennes et citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux afin de prévoir leurs déplacements.

