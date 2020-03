COVID-19 - Massé à Trudeau: pas de bailout pour les pétrolières et les gazières de l'Alberta

MONTRÉAL, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, presse le gouvernement Trudeau d'abandonner son plan de sauvetage du secteur pétrolier et gazier canadien, dont l'annonce est attendue la semaine prochaine et qui pourrait s'élever à 15 milliards de $.

« Quand l'économie coule, donner le premier canot de sauvetage à l'industrie pétrolière et gazière n'a aucun bon sens. Alors que les Québécoises et les Québécois se préparent à des pertes d'emploi massives, le gouvernement fédéral doit faire preuve de lucidité et intervenir pour rendre l'économie plus résiliente, pas l'exposer encore plus aux lubies de l'Arabie saoudite et aux tendances de fond du marché mondial de l'énergie. La priorité, c'est la santé financière des travailleurs et des familles, pas celle des actionnaires du pétrole et du gaz », a affirmé Mme Massé.

« Les nuages s'accumulent au-dessus de l'économie mondiale. Dans un contexte plus ensoleillé, les hydrocarbures étaient déjà un puit sans fond pour les finances publiques. Au Québec comme au Canada, nous devons maintenant nous demander si le jeu en vaut encore la chandelle. Le meilleur service que nous pouvons rendre aux travailleurs et aux travailleuses du secteur, c'est de leur donner un rôle à jouer dans la transition énergétique vers une économie verte et durable », a conclu la porte-parole de Québec solidaire.

