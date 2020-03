COVID-19 : Longueuil fait le point sur la tenue de ses activités publiques

LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, la Ville de Longueuil suspend l'ensemble de sa programmation d'activités ouvertes au public. Longueuil maintient toutefois ses services aux citoyens et ses séances publiques.

Programmation et événements

La Ville tient à préciser que tous les cours ainsi que les activités communautaires, culturelles, de sports et de loisirs se déroulant dans les bâtiments municipaux fermés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Tous les autres événements de la programmation de la Ville sont annulés jusqu'au 30 avril.

Cour municipale

La Cour municipale de Longueuil est fermée au public; toutes les auditions prévues dans la semaine du 16 au 20 mars 2020 seront remises à une date ultérieure, et les défendeurs et avocats recevront un nouvel avis d'audition. Pour toute urgence, par exemple si votre permis de conduire est suspendu ou est en voie de l'être, veuillez contacter la Cour municipale de Longueuil par téléphone au 450 463-7006, par télécopieur au 450 646-8897 ou par courriel au [email protected].

Marché public de Longueuil

La Ville confirme par ailleurs que le Marché public de Longueuil demeure ouvert.

Mesures particulières pour les assemblées publiques

Longueuil confirme que la séance du conseil d'arrondissement de Saint-Hubert prévue le lundi 16 mars prochain est maintenue et sera diffusée comme à l'habitude en direct sur sa chaîne YouTube et son compte Twitter.

Afin de limiter les contacts et d'ainsi minimiser les risques de propagation, la Ville invite ses citoyens à suivre les séances du conseil d'arrondissement sur Twitter et YouTube. De plus, exceptionnellement, pour la période de questions du public, les citoyens pourront transmettre leurs questions à la Direction du greffe par courriel au [email protected] le lundi 16 mars entre 8 h 30 et 19 h 15.

Longueuil est par ailleurs à établir les modalités de déroulement des prochaines séances. D'autres communications suivront à cet effet, notamment pour le conseil de ville du 24 mars et le conseil d'agglomération du 26 mars.

Services essentiels aux citoyens maintenus

Rappelons que, malgré la fermeture des bâtiments, la Ville de Longueuil déploie actuellement son plan de sécurité civile pour assurer la continuité des services essentiels aux citoyens et la continuité des affaires.

De plus, Longueuil informe ses citoyens que les écocentres demeurent ouverts.

La Ville confirme à ses fournisseurs que les activités administratives se poursuivent, de même que les activités d'approvisionnement.

Enfin, la Ville rappelle que, malgré la fermeture des bâtiments municipaux, les citoyens peuvent tout de même interagir avec les différents services par l'entremise du Centre de services aux citoyens en composant le 311 ou le 450 463-7311 à l'extérieur de Longueuil, en accédant à Mon portail citoyen, par courriel au [email protected] ou sur les médias sociaux.

Pour demeurer informé

La Ville veut aller au-devant des besoins de la population et limiter les risques de contamination. En constants échanges avec les autorités publiques, Longueuil adaptera ses mesures en fonction de l'évolution de la situation liée à la COVID-19 afin de mettre au premier plan la santé de sa population et de son personnel et d'assurer les services aux citoyens ainsi que la continuité des affaires.

Les citoyens peuvent se tenir informés de l'évolution de la situation en consultant le site internet de la Ville ainsi que sa page Facebook.

