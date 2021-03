COVID-19 : les patients atteints de maladies pulmonaires doivent être vaccinés en priorité !

MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne de vaccination a démarré au Québec auprès des personnes âgées de 80 ans et plus, les patients souffrant de maladies pulmonaires sont toujours dans l'attente de leur première injection. L'Association pulmonaire du Québec demande à ce que ces patients soient dans la liste des personnes prioritaires, sans critère d'âge.

Avec une santé respiratoire déjà compromise, les patients atteints d'une fibrose pulmonaire idiopathique, d'un cancer du poumon ou encore d'une sarcoïdose sont en véritable danger face au coronavirus. « Il est nécessaire d'accélérer la vaccination contre la COVID-19 pour les patients qui présentent des maladies pulmonaires, peu importe leur âge. Actuellement, les départements de santé publique continuent de prioriser les rendez-vous pour les personnes âgées de 80 ans et plus mais l'âge n'est pas le seul critère de vulnérabilité.» indique Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

Rappelons qu'au Québec, plus de 3 millions de personnes vivent avec une maladie respiratoire et que celle-ci peut se manifester à tout âge. Les personnes atteintes sont plus susceptibles de développer des symptômes sévères si elles contractent le virus de la COVID-19. Ces pathologies doivent être considérées comme un critère de priorité pour tous ceux qui en souffrent, pas seulement pour les plus âgés.

De plus, ces patients sont doublement lésés. Ayant une immunité fragile, ils sont les premiers à appliquer strictement les règles de distanciation sociale, mais l'anxiété gagne du terrain de jour en jour. À titre d'exemple, l'APQ reçoit plus de 100 appels quotidiens de patients inquiets. « Ils souhaitent voir du monde, reprendre une activité physique… Le vaccin est leur seule bouée de sauvetage ; pourtant, des personnes âgées mais en bonne santé sont vaccinées avant eux.» conclut Dominique Massie.

L'Association pulmonaire du Québec demande à ce que toutes les personnes atteintes de maladies respiratoires puissent être vaccinées, au même titre que la population générale de plus de 80 ans.

