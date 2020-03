COVID-19 - Les familles d'accueil inquiètent pour leur santé et celle des enfants

QUÉBEC, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Cinq jours après de la déclaration de l'urgence sanitaire décrétée par le premier ministre du Québec, François Legault, la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) est choquée de constater qu'aucune décision n'a été prise pour protéger les enfants de la DPJ. Quotidiennement, plusieurs messages sont lancés à la population québécoise sur la nécessité de s'isoler socialement. Pourquoi la directive est-elle différente pour les enfants en famille d'accueil?

« Nous avons tous entendu l'appel du premier ministre, de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du directeur de la Santé publique qu'il faut protéger nos proches et notre communauté. Depuis cinq jours, la DPJ maintient les contacts et les visites entre les enfants et sa famille biologique, ce qui compromet tous nos efforts pour protéger notre maisonnée, les enfants et les gens déclarés vulnérables vivant également dans plusieurs milieux d'accueil à travers le Québec. J'implore le premier ministre du Québec de lancer un message clair aux établissements », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

« Les enfants, tout comme les familles d'accueil, ont aussi droit à la sécurité et à la santé », ajoute-t-elle.

La FFARIQ s'engage à tout mettre en œuvre pour que les familles qu'elle représente obtiennent le soutien nécessaire, dans des conditions sécuritaires, afin qu'elles puissent poursuivre leur mission : celle de veiller au bien-être et à la protection des 5 000 enfants de la DPJ. Il en va de la responsabilité de tous pour protéger la santé des Québécoises et Québécois et celle des enfants de la DPJ.

À propos de la FFARIQ

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Renseignements: Source : Geneviève Rioux, Président, FFARIQ; Renseignements et contacts médiasMarie-Michelle Chartier, Conseillère-relations publiques, Hill + Knowlton Stratégies, Cellulaire : 514 435-7208, Courriel : [email protected]

