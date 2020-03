Covid-19 : la Fondation CHU Sainte-Justine reporte ses évènements du printemps

MONTRÉAL, le 12 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la situation actuelle entourant la COVID-19 (Coronavirus) et sous les conseils avisés du CHU Sainte-Justine et des autorités de santé publique, la Fondation CHU Sainte-Justine informe qu'elle reporte tous ses évènements du printemps à une date ultérieure.



La Fondation prend toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter les risques de propagation du virus. Les nouvelles dates seront communiquées dès que possible, selon l'évolution de la situation.

Plus que jamais, les familles de Sainte-Justine ont besoin du soutien de la communauté.

Continuez de donner : www.fondationstejustine.org

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationstejustine.org

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Renseignements: Delphine, Brodeur Vice-présidente, développement philanthropique - Communications et relations avec les donateurs, 514 345-4931, poste 4356, [email protected]

Liens connexes

http://www.fondation-sainte-justine.org/fr/