COVID-19 : La FECQ sonde l'ensemble de la population étudiante

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) travaillera à dresser un portrait de la population étudiante collégiale par le biais de l'enquête nationale Derrière ton écran. Diffusée jusqu'à la fin du mois d'octobre, elle vise à quantifier les impacts de la COVID-19 sur la condition étudiante dans tout le territoire québécois.

Grâce à Derrière ton écran, la FECQ récoltera de précieuses données portant sur une multitude de dossiers. « Ces données serviront à enrichir les connaissances que nous avons de la condition étudiante au Québec, et permettront à la FECQ d'élargir et de préciser son argumentaire sur plusieurs enjeux de la condition étudiante, le tout en lien avec la crise de la COVID-19 », explique Noémie Veilleux, présidente de la FECQ.

Conséquemment, des demandes claires et fondées seront adressées au gouvernement, à court comme à long terme. Voyant que la session d'automne s'avère un défi de taille pour la communauté étudiante, l'enquête nationale s'inscrit dans un effort concerté d'offrir de meilleures conditions d'études à la population étudiante collégiale.

DOSSIERS ABORDÉS

Grâce à Derrière ton écran, la population étudiante collégiale sera sondée principalement sur ces six dossiers :

La précarité financière;

La santé psychologique;

Les services d'aide à la réussite;

L'enseignement à distance;

Les conditions de stages;

La population étudiante internationale.

UNE DIFFUSION À GRANDE ÉCHELLE

« La population étudiante collégiale a vécu, et vit encore, de multiples difficultés exacerbées par la COVID-19. L'enquête nationale que nous lançons ce matin permettra à chacune et chacun d'entre nous de s'exprimer et de faire entendre la voix étudiante dans la relance économique du Québec », énonce Mme Veilleux.

La diffusion de l'enquête sera assurée principalement par le biais des moyens de communication internes des associations étudiantes qui y participeront. A priori, la diffusion locale permettra de trier les données par cégep ou par région afin d'obtenir un portrait précis de la situation. « Plusieurs moyens de communication seront mis en place pour que chaque personne puisse s'exprimer. Ainsi, la voix de la population étudiante du Cégep de Sept-Îles sera entendue à sa juste valeur », explique Jade Michaud-Duguay, présidente de l'Association générale des étudiants du cégep de Sept-Îles.

Les étudiantes et les étudiants pourront répondre au sondage en consultant le fecq.org/dte, où un lien menant à l'enquête est accessible. « L'enquête nationale est une chance en or pour toutes les personnes étudiantes collégiales du Québec de contribuer à améliorer la condition étudiante, en joignant leur voix pour expliquer leur situation vécue. En tant que président de l'Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau (AGEECBC), je suis convaincu que la voix de la population étudiante sera prise en compte plus que jamais grâce à cette enquête », exprime Alex Marin, président de l'AGEECBC.

À PROPOS

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

