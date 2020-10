COVID-19 - La CNESST lance la troisième phase de sa campagne de prévention auprès des milieux de travail dans le contexte de la COVID-19

QUÉBEC, le 12 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs régions du Québec sont passées en zone orange ou rouge ces derniers jours, ce qui implique pour certaines d'entre elles une période de confinement de 28 jours, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui la troisième phase de sa campagne publicitaire de prévention auprès des milieux de travail.

Cette nouvelle phase a pour objectif d'inciter les Québécoises et les Québécois à ne pas relâcher leurs actions pour protéger leur milieu de travail des risques de contamination à la COVID-19. On y rappelle l'importance de demeurer vigilant : le virus est sournois, il peut s'attraper partout, en tout temps, et avoir un impact important sur les personnes, les entreprises et les organisations touchées.

La population active, soit les employeurs, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs d'activité, est principalement visée par la campagne. Un volet est également prévu pour rejoindre plus particulièrement les 15 à 24 ans. Le populaire comédien Pier-Luc Funk participera à l'enregistrement d'un message destiné à sensibiliser cette clientèle.

Cette troisième phase de la campagne de prévention sera diffusée dans différents canaux de communication, soit à la radio traditionnelle et numérique, et via des publicités Web et les médias sociaux (grand public et volet jeunesse) dès le 12 octobre, puis à la télévision traditionnelle dès le 19 octobre.

« Les milieux de travail ont déployé de nombreux efforts au cours des derniers mois. Il est essentiel de continuer ces efforts de prévention et de faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Il ne faut surtout pas baisser la garde. C'est grâce à l'engagement individuel et collectif que nous réussirons à passer à travers cette épreuve. Notre gouvernement et la CNESST sont là pour vous appuyer. Ensemble, poursuivons nos efforts. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La situation est inquiétante à bien des égards, on ne peut le nier. La phase 3 de notre campagne COVID-19 adopte un ton plus affirmatif, tout en demeurant rassembleur et mobilisateur. Alors que la CNESST continue de jouer son rôle de leader en soutenant activement les milieux de travail dans ce contexte hors du commun, il est essentiel que les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et toute la population du Québec continuent de s'impliquer pour éviter la propagation du virus. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

La CNESST, alliée des milieux de travail

En tant que leader en santé et sécurité du travail, la CNESST veille depuis le début de la pandémie, avec ses partenaires de la Direction générale de la santé publique notamment, à ce que les milieux de travail évoluent dans des conditions sanitaires sécuritaires. Les différents outils qu'elle a conçus pour les milieux de travail, dont la Trousse COVID-19 comportant plusieurs guides, aide-mémoire, affichettes et une application mobile, sont des ressources clés pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses quant aux mesures de prévention à appliquer pour éviter la propagation du virus et protéger leur santé.

Il importe donc d'appliquer la démarche de prévention proposée par la CNESST : identifier, corriger et contrôler les risques. L'accueil, la formation et la supervision des nouveaux travailleurs, y compris ceux qui reviennent après une absence et ceux dont les tâches ont été modifiées, sont également des éléments essentiels pour assurer la santé et la sécurité du travail.

