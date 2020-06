MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la pandémie mondiale et de ses conséquences au Québec, Hydro-Québec a pris la décision d'annuler la rémunération incitative pour 2020, normalement prévue par la Politique de rémunération incitative, pour ses hauts dirigeants, ses gestionnaires et son personnel non syndiqué. Un montant de l'ordre de 28 M$ pourra ainsi être investi dans l'économie québécoise. Cette mesure s'ajoute à l'annulation déjà annoncée des augmentations salariales de 2020 des dirigeants de l'entreprise.

En ce qui concerne le versement de la rémunération incitative liée à la performance du personnel non syndiqué pour 2019, nous annoncions le 3 avril dernier qu'il serait reporté au troisième trimestre de 2020. Nous confirmons aujourd'hui que les sommes seront versées le 16 juillet prochain. Ces montants dus font partie de la rémunération globale des personnes concernées et ne sont versés que si des objectifs de performance précis ont été atteints l'année précédente.

