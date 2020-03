COVID-19 : Desjardins favorise la prestation de services à distance et maintient une accessibilité physique à 349 points de services à compter du mercredi 18 mars

MONTRÉAL, le 16 mars 2020 /CNW Telbec/ - Comme organisation et employeur responsable, Desjardins place la santé et la sécurité des employés, des administrateurs, des membres et des clients au sommet de ses priorités. À compter du mercredi 18 mars, le Mouvement Desjardins laissera accessibles à ses membres et clients 349 points de services répartis sur l'ensemble du territoire du Québec et de l'Ontario. Cette décision s'inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de la propagation de la COVID-19. La liste complète des points de services de Desjardins qui seront accessibles sera disponible dès demain sur le site www.desjardins.com/covid-19.

Le Mouvement Desjardins est conscient des répercussions qu'une telle décision pourrait éventuellement avoir sur ses membres et clients. Il tient à leur assurer qu'ils bénéficieront de tout l'accompagnement nécessaire dans cette période particulière et sans précédent. Ainsi, les services seront maintenus afin de leur permettre d'avoir accès à des services financiers complets. Rappelons qu'avant même que cette situation ne survienne, 92 % des transactions réalisées chez Desjardins se faisaient déjà en mode virtuel ou automatisé, c'est-à-dire ailleurs qu'à un guichet automatique ou un comptoir caissier.

« Il s'agit d'une situation sans précédent, à laquelle nous devons tous faire face. Celle-ci nous amène à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour contribuer à freiner la propagation de la COVID19. Malgré cette situation exceptionnelle, nous nous engageons à continuer de servir nos membres et clients, » a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Une accessibilité complète des services automatisés

Les membres et clients continueront d'avoir accès aux 1 689 guichets automatiques de Desjardins, au service téléphonique de 6 h à minuit 7 jours sur 7, ainsi qu'à ses services AccèsD Internet, téléphone et mobile. Ainsi, les membres et clients pourront continuer de réaliser la plus grande partie de leurs transactions financières en utilisant les canaux virtuels mis à leur disposition. Les guichets automatiques continueront d'être approvisionnés comme à l'habitude et aucune pénurie d'argent liquide n'est actuellement envisagée. Afin de réduire la pression sur ses centres d'appels, Desjardins demande à ses membres et clients de privilégier les services AccèsD Internet et mobile.

349 points services accessibles pour les services essentiels

À compter du mercredi 18 mars, ce sont 349 points de services qui seront accessibles aux membres et clients plutôt que les 872 habituels. Les membres qui avaient des rendez-vous au cours des prochaines semaines seront rapidement contactés pour les informer de la situation. Selon la nature du rendez-vous, celui-ci pourrait être maintenu et se faire par téléphone ou être déplacé dans l'un des 349 points de services accessibles. Certains rendez-vous pourraient également être reportés.

Un employeur qui favorise la conciliation travail-famille

C'est aussi à titre d'employeur favorisant la conciliation travail-famille que Desjardins met en place des mesures exceptionnelles pour ses employés. Les employés dont la fonction et les tâches le permettent pourront faire du télétravail après évaluation de la situation par leur gestionnaire. Les employés dont les tâches ne permettraient pas le télétravail ne subiront aucune perte financière. Desjardins continuera de les payer comme à l'habitude.

Voici un aperçu des produits et services offerts par téléphone de 6 h à minuit, 7 jours sur 7 :

Notez que ces services pourraient évoluer en fonction de l'évolution de la situation

AccèsD Internet et mobile • Soutien à l'utilisation des différentes fonctions

• Inscription au service

• Gestion de la fonction virements entre personnes

• Gestion du dossier de factures Cartes de crédit • Demande de carte

• Transfert de compte

• Virement en cas de découvert

• Relevé de compte en ligne



Opérations et transactions courantes • Carte d'accès Desjardins (émission et remplacement)

• Forfaits

• Changement d'adresse

• Relevé de compte

• Virements entre comptes

• Contrordre de paiement

• Demande de recherche Placements et financement • Placements garantis

• Fonds communs de placement*

• Financement Accord D

• Financement automobile et biens durables *Service disponible du lundi au vendredi de 8 h à 21 h.

